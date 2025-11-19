Η Χαμάς αρνείται πως εκπαιδεύονταν μαχητές της σε καταυλισμό προσφύγων τον Λίβανο που έπληξε το Ισραήλ
Η Χαμάς αρνείται πως εκπαιδεύονταν μαχητές της σε καταυλισμό προσφύγων τον Λίβανο που έπληξε το Ισραήλ
Η παλαιστινιακή ομάδα καταδίκασε την επίθεση στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων κοντά στη Σιδώνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους
Η Χαμάς καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουα, κοντά στη Σιδώνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, καταγγέλλοντας παράλληλα πως ο ισραηλινός στρατός ψεύδεται ισχυριζόμενος ότι το παλαιστινιακό κίνημα εκπαίδευε μαχητές του εκεί.
«Οι ισχυρισμοί του ισραηλινού στρατού ότι στην πληγείσα τοποθεσία βρισκόταν ‘κέντρο εκπαίδευσης που ανήκε στο κίνημα’ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξεκάθαρη συκοφαντία και ψέμα που αποσκοπεί στην αιτιολόγηση της εγκληματικής επίθεσής του και στην υποκίνηση μίσους εναντίον των (προσφυγικών) καταυλισμών και του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς. Υπογραμμίζει ακόμη πως δεν διατηρεί «καμιά στρατιωτική εγκατάσταση σε καταυλισμούς παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο».
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει επίθεση σε κτίριο, αλλά η Χαμάς υποστηρίζει ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε «ανοικτό γήπεδο όπου συχνάζουν νέοι από τον καταυλισμό» και ότι «στο στόχαστρο μπήκε ομάδα νέων παρόντων στο γήπεδο τη στιγμή της επίθεσης».
The IDF struck a Hamas training site in the Ain al-Hilweh area of southern Lebanon, the IDF press office reported.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2025
The facility was used by Hamas militants for training, preparation, and planning attacks against Israel.
According to the latest reports, 13 people were killed. pic.twitter.com/XMebtF9aUE
צה"ל תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 18, 2025
צה"ל תקף לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון.
המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור חמאס לאימונים והכשרות… pic.twitter.com/PCH8qHow4q
