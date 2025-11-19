Η Χαμάς αρνείται πως εκπαιδεύονταν μαχητές της σε καταυλισμό προσφύγων τον Λίβανο που έπληξε το Ισραήλ
Η Χαμάς αρνείται πως εκπαιδεύονταν μαχητές της σε καταυλισμό προσφύγων τον Λίβανο που έπληξε το Ισραήλ

Η παλαιστινιακή ομάδα  καταδίκασε την επίθεση στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων κοντά στη Σιδώνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους

Η Χαμάς καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουα, κοντά στη Σιδώνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, καταγγέλλοντας παράλληλα πως ο ισραηλινός στρατός ψεύδεται ισχυριζόμενος ότι το παλαιστινιακό κίνημα εκπαίδευε μαχητές του εκεί.

«Οι ισχυρισμοί του ισραηλινού στρατού ότι στην πληγείσα τοποθεσία βρισκόταν ‘κέντρο εκπαίδευσης που ανήκε στο κίνημα’ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξεκάθαρη συκοφαντία και ψέμα που αποσκοπεί στην αιτιολόγηση της εγκληματικής επίθεσής του και στην υποκίνηση μίσους εναντίον των (προσφυγικών) καταυλισμών και του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς. Υπογραμμίζει ακόμη πως δεν διατηρεί «καμιά στρατιωτική εγκατάσταση σε καταυλισμούς παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο».



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει επίθεση σε κτίριο, αλλά η Χαμάς υποστηρίζει ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε «ανοικτό γήπεδο όπου συχνάζουν νέοι από τον καταυλισμό» και ότι «στο στόχαστρο μπήκε ομάδα νέων παρόντων στο γήπεδο τη στιγμή της επίθεσης».






