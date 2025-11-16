Axios: Πώς οι Ελβετοί «χρύσωσαν» τον Τραμπ για να μειώσει τους δασμούς
Χρειάστηκαν ένα Rolex και μια ράβδος χρυσού, εκεί όπου οι συνομιλίες με την πρωθυπουργό δεν απέδωσαν τίποτα
Κατευθείαν στην καρδιά του Ντόναλντ Τραμπ μίλησαν οι Ελβετοί που ήταν αρχικά αντιμέτωποι με δασμούς 39% στα προϊόντα τους που εισάγονταν στις ΗΠΑ. Δεν χρειάστηκαν όμως συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, αλλά μερικά ακριβά δώρα και έτσι το ποσοστό μειώθηκε στο 15%.
Σε αντάλλαγμα, η Ελβετία συμφώνησε να περιορίσει τα εμπορικά εμπόδια που είχαν εξοργίσει τον Τραμπ, και οι ελβετικές εταιρείες συμφώνησαν να επενδύσουν περισσότερα στις ΗΠΑ.
Αν και το είχε προσπαθήσει, η πρωθυπουργός της Ελβετίας Καρίν Κέλερ-Σούτερ δεν είχε καταφέρει να μεταπείσει τον Τραμπ να μειώσει τους δασμούς. «Η γυναίκα ήταν ευγενική, αλλά δεν ήθελε να ακούσει», είχε δηλώσει σχετικά ο Τραμπ στο CNBC.
Τότε ήταν που ανέλαβαν οι επιχειρηματίες με τα δώρα, μεταξύ τους ο επικεφαλής της Rolex. «Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας και του αρέσει να μιλά με επιχειρηματίες» ήταν το -ορθό όπως αποδείχτηκε- σκεπτικό.
Το Axios αναφέρει ότι οι Ελβετοί έστειλαν στον Λευκό Οίκο, στις 4 Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία με μεγαλοεπιχειρηματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι έφεραν στον πρόεδρο ένα ειδικό επιτραπέζιο ρολόι Rolex, μια προσωποποιημένη ράβδο χρυσού 1 κιλού και πολλά κολακευτικά λόγια.
Η ράβδος είχε χαραγμένα τα νούμερα 45 και 47 για τις δύο προεδρικές θητείες του Τραμπ. Το κόστος; Λίγο περισσότερο από 130.000 δολάρια (περίπου 112.000 ευρώ).
Ο Τραμπ δέχτηκε τα δώρα εκ μέρους της προεδρικής βιβλιοθήκης του, καθιστώντας τα με τον τρόπο αυτό νόμιμα, είπαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Εξάλλου, λατρεύει τέτοιου είδους περιποιήσεις και πολύ περισσότερο τα «βασιλικά» δώρα και ειδικά αυτά που είναι χρυσά.
Τον χορό των ακριβών δώρων είχε ανοίξει η Apple. Τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ έδωσε στον Τραμπ έναν χαραγμένο γυάλινο δίσκο με βάση από χρυσό 24 καρατιών για να τιμήσει τη νέα επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας στις ΗΠΑ για την αποφυγή δασμών.
Η επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες έδωσε στον Τραμπ ένα σετ αναμνηστικών μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984, ως αναφορά στους Θερινούς Αγώνες που θα γίνουν το 2028, λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία του. Αλλά και η κυβέρνηση του Κατάρ δώρισε ένα τζετ Boeing 747 αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στη βιβλιοθήκη του Τραμπ.
