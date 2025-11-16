Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με το BBC για το μονταρισμένο βίντεο - «Ανακαλέστε αλλιώς πληρώστε 1 δισ. δολάρια»

Το Χρονοδιάγραμμα της διένεξης Τραμπ - BBC

Η εβδομάδα που έρχεται θα δείξει τελικά πως θα εξελιχθεί η κατάσταση.Μέλη του κινήματος «Save America» αρχίζουν να συγκεντρώνεται στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020. Πρόκειται για οπαδούς του προέδρου Τραμπ θεωρούν ότι ο Τζον Μπάιντεν κέρδισε με «νοθεία» τις εκλογές.Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας συνεχίζονται για δεύτερη μέρα με ακόμη περισσότερους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου. Ο πρόεδρος Τραμπ το πρωί εκφωνεί την ομιλία που έμελλε να γίνει το «μήλο της έριδος». Οι οπαδοί του λίγο αργότερα εισβάλουν στο Καπιτώλιο και διακόπτουν τις συνεδριάσεις και των δύο τμημάτων του κοινοβουλίου με στόχο να μην επικυρωθεί η νίκη Μπάιντεν. Η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Πέντε διαδηλωτές και ένας αστυνομικός χάνουν τη ζωή τους. Δεκάδες τραυματίζονται μεταξύ αυτών και 140 αστυνομικοί. Οι πρωτοφανείς εικόνες βίας αμαυρώνουν την αμερικανική δημοκρατία και κάνουν το γύρο του κόσμου.Η εκπομπή του BBC Πανοράμα δημιουργεί το ντοκιμαντέρ " «Τράμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία ; » (Trump: A Second Chance?). Η εκπομπή μεταδίδεται περίπου μία εβδομάδα πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Όπως αποδείχθηκε αργότερα αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ που είχαν μεταξύ τους διαφορά περίπου 50 λεπτών ενώθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ καλούσε τους οπαδούς του σε άμεση βίαιη δράση.Η εκπομπή αποτελεί θέμα συζήτησης σε συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας (EGSC), του BBCΟ Μάικλ Πρέσκοτ, σύμβουλος δεοντολογίας του BBC, στέλνει εσωτερικό υπόμνημα στον οργανισμό με επισημάνσεις για «συστηματική προκατάληψη» και «αδράνεια» απέναντι σε προβλήματα που επαναλαμβάνονται. Στο υπόμνημα αναφέρεται και η επεξεργασία της επίμαχης ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.Το σημείωμα του Πρέσκοτ εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC.Η εφημερίδα «Daily Telegraph» δημοσιεύει λεπτομέρειες του υπομνήματος Πρέσκοτ ανοίγοντας του ασκούς του Αιόλου.Η κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού ζητάει από το BBC εξηγήσεις για τη διαχείριση του υπομνήματος και των καταγγελιών.Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτούνται.To BBC λαμβάνει τετρασέλιδη επιστολή από την νομική ομάδα του Αμερικανού προέδρου η οποία ζητούσε από τον οργανισμό: Να ανακαλέσει την εκπομπή. Να ζητήσει συγνώμη και να αποζημιώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Σε διαφορετική περίπτωση τονίζεται πως θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση πάνω από 1 δισεκατομμύρια δολάρια.Την ίδια μέρα ο Πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, απαντάει στην επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού του βρετανικού κοινοβουλίου. Ζητάει συγνώμη για το λάθος που έγινε στο επίμαχο ντοκιμαντέρ κάνοντας λόγο για «λανθασμένη κρίση» στην επεξεργασία της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.Η νομική ομάδα του BBC στέλνει επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ με την οποία του ζητάει συγνώμη για το επίμαχο ντοκιμαντέρ, δεσμεύεται ότι δεν θα το ξανά προβάλει σε καμία από τις πλατφόρμες του, αλλά αρνείται να καταβάλει αποζημίωση .Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη φάση: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν ικανοποιείται από την επιστολή συγνώμης του BBC. Δηλώνει πως «έχει υποχρέωση» να κινηθεί νομικά κατά του οργανισμού και πλέον αναμένονται εξελίξεις στα μέσα της εβδομάδας.