Γερμανία: Νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας - Στόχος ο ισχυρότερος στρατός στην Ευρώπη μέχρι το 2029
Το σχέδιο προβλέπει ερωτηματολόγιο καταλληλότητας για στρατιωτική υπηρεσία σε άνδρες και γυναίκες και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση μέχρι το τέλος του 2025
Σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές της στρατιωτικής της πολιτικής εδώ και δεκαετίες προχωρά η Γερμανία, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε σε νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας με στόχο την ενίσχυση του γερμανικού στρατού. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη, με το Βερολίνο να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην ήπειρο.
Germany paves way to conscription as defence boss sees strongest EU army in five years https://t.co/J7ZCZ2uMyF— BBC News (World) (@BBCWorld) November 13, 2025
Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στο κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του 2025.
Ο γερμανικός στρατός διαθέτει σήμερα περίπου 182.000 στελέχη. Με το νέο σύστημα η κυβέρνηση στοχεύει:
- σε αύξηση κατά 20.000 στρατιώτες μέσα στο 2025,
- συνολικό αριθμό 255.000–260.000 μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια,
- με επιπλέον 200.000 εφέδρους σε περίπτωση ανάγκης.
Εάν οι στόχοι δεν επιτευχθούν, το κοινοβούλιο δεν αποκλείεται να εξετάσει κάποια μορφή υποχρεωτικής στράτευσης. Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου, τα ερωτηματολόγια και οι ιατρικές εξετάσεις θα λειτουργήσουν ως «δεξαμενή» για άμεση επιλογή νεοσυλλέκτων.
Ο Άρμιν Παπέργκερ, επικεφαλής της Rheinmetall, της μεγαλύτερης αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, δήλωσε στο BBC ότι ο στόχος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για ένα ισχυρότερο στράτευμα είναι «ρεαλιστικός» και ότι η Γερμανία πρέπει να είναι «έτοιμη το 2029».
Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά από κόμματα της αριστεράς. Παράλληλα, οι νέοι εμφανίζονται ξεκάθαρα αρνητικοί: πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι, ενώ λίγο πάνω από τους μισούς Γερμανούς στηρίζουν την υποχρεωτική θητεία, το 63% των νέων 18–29 ετών διαφωνεί.
Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, λέγοντας πως παρά τις αλλαγές «δεν υπάρχει λόγος φόβου ή ανησυχίας». «Όσο πιο ικανές είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να αποτρέπουν και να αμύνονται, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εμπλακούμε σε σύγκρουση», συμπλήρωσε.
Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας είχαν μειωθεί δραστικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η υποχρεωτική θητεία είχε ανασταλεί από το 2011. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε τα δεδομένα, με τον καγκελάριο Μερτς να δηλώνει πως πλέον «ο κανόνας πρέπει να είναι: ό,τι χρειαστεί».
Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια υπό πίεση από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα επανεξοπλισμού, από το οποίο η γερμανική βιομηχανία όπλων ήδη επωφελείται σημαντικά.
Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες ενίσχυσης έχουν εκτοξεύσει τα έσοδα της Rheinmetall, της οποίας τα οπλικά συστήματα καταλήγουν και στην Ουκρανία.
Ο Άρμιν Παπέργκερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κερδίζουμε πολλά χρήματα, επειδή η ζήτηση είναι τεράστια. Η εταιρεία επενδύει δυναμικά σε οχήματα, πυρομαχικά, αλλά και σε διαστημικές δυνατότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει περισσότερο από ποτέ τους τομείς της ηλεκτρονικής και της τεχνητής νοημοσύνης».
