Γερμανία: Νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας - Στόχος ο ισχυρότερος στρατός στην Ευρώπη μέχρι το 2029

Σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές της στρατιωτικής της πολιτικής εδώ και δεκαετίες προχωρά η Γερμανία, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε σε νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας με στόχο την ενίσχυση του γερμανικού στρατού. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη, με το Βερολίνο να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην ήπειρο.





