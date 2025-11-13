Ζαχάροβα σε... γραμμή Όρμπαν: Η εξουσία στην Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια στρατιωτικής μαφίας
Ζαχάροβα σε... γραμμή Όρμπαν: Η εξουσία στην Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια στρατιωτικής μαφίας
Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ανέφερε ότι παρακολουθεί «με έκπληξη» τον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές για την Ουκρανία παρουσιάζονται απλώς ως ζητήματα «διαφθοράς»
Την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υποστήριξε ότι η εξουσία στην Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια «στρατιωτικής μαφίας» συνδεδεμένης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Οι δηλώσεις του Όρμπαν έγιναν μετά τον πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς στο Κίεβο, το οποίο, όπως είπε, αποδεικνύει ότι στη χώρα επικρατεί χάος και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα, ο Όρμπαν, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο «εκκωφαντικός» – όπως τον χαρακτήρισε – νέος φάκελος διαφθοράς στην Ουκρανία επιβεβαιώνει την ύπαρξη πλήρους αποσύνθεσης στη λειτουργία του κράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση αποτελούν «στρατιωτική μαφία», ενώ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει τη χρηματοδότηση προς το Κίεβο.
Η Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις μέσω του καναλιού της στο Telegram, ανέφερε ότι παρακολουθεί «με έκπληξη» τον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές για την Ουκρανία παρουσιάζονται απλώς ως ζητήματα «διαφθοράς». Όπως σημείωσε, «απολύτως ακριβής χαρακτηρισμός είναι η στρατιωτική μαφία», προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο την υπεξαίρεση χρημάτων ή τις διασυνδέσεις του καθεστώτος του Κιέβου, αλλά «έναν διεθνή όμιλο, που έχει απλωθεί στον πλανήτη και διοχετεύει χρήματα από τους φορολογούμενους των δυτικών χωρών στις τσέπες των ελίτ τους».
Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι «ο Ζελένσκι και το καθεστώς του Κιέβου είναι εργαλεία», ενώ «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» λειτουργούν ως «μηχανισμός» σε αυτό που περιέγραψε ως ένα σύστημα με σαφείς ωφελημένους «στα βαθύτερα στρώματα των φιλελεύθερων δημοκρατιών».
Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα εντάσσονται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τη Ρωσία να αξιοποιεί το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς για να ενισχύσει τη θέση ότι το ουκρανικό κράτος λειτουργεί υπό αδιαφανείς και διεφθαρμένες δομές, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στη δυτική στήριξη προς την κυβέρνηση Ζελένσκι.
Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα εντάσσονται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τη Ρωσία να αξιοποιεί το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς για να ενισχύσει τη θέση ότι το ουκρανικό κράτος λειτουργεί υπό αδιαφανείς και διεφθαρμένες δομές, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στη δυτική στήριξη προς την κυβέρνηση Ζελένσκι.
