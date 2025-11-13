Ζαχάροβα σε... γραμμή Όρμπαν: Η εξουσία στην Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια στρατιωτικής μαφίας

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ανέφερε ότι παρακολουθεί «με έκπληξη» τον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές για την Ουκρανία παρουσιάζονται απλώς ως ζητήματα «διαφθοράς»