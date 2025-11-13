Η Ουκρανία εκτόξευσε 4 πυραύλους «Flamingo» σε στόχους μέσα στη Ρωσία, στη Ζαπορίζια και στην Κριμαία - Δείτε βίντεο
Ρωσία Ουκρανία πύραυλοι κρουζ Φλαμίνγκο

Η Ουκρανία εκτόξευσε 4 πυραύλους «Flamingo» σε στόχους μέσα στη Ρωσία, στη Ζαπορίζια και στην Κριμαία - Δείτε βίντεο

Ο ένας πύραυλος κρουζ καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα - Οι άλλοι τρεις πέτυχαν πλήγματα σε σταθμούς ενέργειας και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Ουκρανία εκτόξευσε 4 πυραύλους «Flamingo» σε στόχους μέσα στη Ρωσία, στη Ζαπορίζια και στην Κριμαία - Δείτε βίντεο
Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο που δείχνει την εκτόξευση τεσσάρων πυραύλων κρουζ Flamingo, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον ρωσικών στόχων τη νύχτα της Τετάρτης και τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ένας από τους πυραύλους καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα πάνω από το Οριόλ, μέσα σε ρωσικό έδαφος, ενώ οι υπόλοιποι έπληξαν τους προκαθορισμένους στόχους.

Низку важливих об’єктів окупантів уражено українською зброєю


Οι ουκρανικές δυνάμεις διευκρινίζουν ότι τα πλήγματα κατευθύνθηκαν σε πολλαπλές τοποθεσίες στην Κριμαία και στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού πετρελαίου, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και προετοιμασίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χώρου στάθμευσης ελικοπτέρων και θέσεων αντιαεροπορικής άμυνας.



Ορισμένοι από τους πυραύλους και τα drones στόχευσαν επίσης τοποθεσίες στο εσωτερικό της Ρωσίας, με τις αρχές να τονίζουν ότι η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.


