Το Κρεμλίνο λέει ότι το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Μόσχα «αργά ή γρήγορα»
Το Κρεμλίνο λέει ότι το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Μόσχα «αργά ή γρήγορα»
Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία «αργά ή γρήγορα» και ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται κάθε μέρα.
Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.
Ειδήσεις σήμερα:
Καθάριζε και το φουλάρι της μπλέχτηκε στο μηχάνημα ζυμώματος - Τραγικός θάνατος για τη 49χρονη στον φούρνο της στη Λάρισα
Σόμπολος: «Ρώτησα τον Φραντζή αν δούλευε σε κρεοπωλείο και τεμάχισε τη σύντροφό του, μου είπε ότι μπορώ κι εγώ με καλό μαχαίρι» - Οι λόγοι για τις βεντέτες στην Κρήτη
Η Cadillac και η Rolls- Royce του Ωνάση ανακατασκευάστηκαν και διηγούνται ιστορίες δόξας
Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.
Ειδήσεις σήμερα:
Καθάριζε και το φουλάρι της μπλέχτηκε στο μηχάνημα ζυμώματος - Τραγικός θάνατος για τη 49χρονη στον φούρνο της στη Λάρισα
Σόμπολος: «Ρώτησα τον Φραντζή αν δούλευε σε κρεοπωλείο και τεμάχισε τη σύντροφό του, μου είπε ότι μπορώ κι εγώ με καλό μαχαίρι» - Οι λόγοι για τις βεντέτες στην Κρήτη
Η Cadillac και η Rolls- Royce του Ωνάση ανακατασκευάστηκαν και διηγούνται ιστορίες δόξας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα