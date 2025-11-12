Η ιλαρά «επέστρεψε» στον Καναδά - Χιλιάδες κρούσματα και δύο νεκρά βρέφη, καθώς εμβολιάζεται όλο και λιγότερος κόσμος
Η ιλαρά «επέστρεψε» στον Καναδά - Χιλιάδες κρούσματα και δύο νεκρά βρέφη, καθώς εμβολιάζεται όλο και λιγότερος κόσμος
Η χώρα έχει καταγράψει περισσότερα από 5.000 κρούσματα μέσα σε ένα χρόνο - Η μείωση του εμβολιασμού των παιδιών έφερε την αλλαγή του καθεστώτος εξάλειψης μετά από τρεις δεκαετίες
Ο Καναδάς δεν θεωρείται πλέον απαλλαγμένος από την ιλαρά, σύμφωνα με διεθνείς εμπειρογνώμονες υγείας, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών μειώνονται και ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Βόρεια και Νότια Αμερική.
Η απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης έρχεται έναν χρόνο μετά την έναρξη της συνεχιζόμενης εξάπλωσης του ιού. Μέχρι στιγμής, ο Καναδάς έχει καταγράψει 5.138 κρούσματα ιλαράς φέτος και δύο θανάτους σε μωρά που εκτέθηκαν στον ιό στη μήτρα και γεννήθηκαν πρόωρα.
Η «εξάλειψη της ιλαράς» είναι κυρίως ένας συμβολικός χαρακτηρισμός, που όμως αντιπροσωπεύει μια σημαντική δημόσια επιτυχία, καθώς απονέμεται όταν μια χώρα αποδεικνύει ότι έχει σταματήσει τη συνεχή μετάδοση του ιού στις τοπικές κοινότητες, παρότι μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να προκύψουν από ταξίδια.
Η ιλαρά αρχίζει συνήθως με υψηλό πυρετό και ακολουθείται από χαρακτηριστικό εξάνθημα στο πρόσωπο και τον λαιμό. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν, η νόσος παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου σε μικρά παιδιά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σοβαρές επιπλοκές, όπως τύφλωση ή εγκεφαλικό οίδημα, εμφανίζονται συχνότερα σε παιδιά και ενήλικες άνω των 30 ετών.
Η ασθένεια προλαμβάνεται με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο που χορηγείται σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.
«Είναι μια βαθιά απογοητευτική, ανησυχητική και, ειλικρινά, ντροπιαστική εξέλιξη», δήλωσε επιδημιολογός του Πανεπιστημίου Μπράουν. «Καμία χώρα με τους πόρους του Καναδά δεν θα έπρεπε να χάσει το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς».
Ο Καναδάς είχε εξαλείψει την ιλαρά το 1998, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθούν δύο χρόνια αργότερα. Μετά από εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού, η Αμερική έγινε το 2016 η πρώτη περιοχή στον κόσμο που απαλλάχθηκε από την ασθένεια. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, το εμβόλιο κατά της ιλαράς απέτρεψε 6,2 εκατομμύρια θανάτους στην ήπειρο μεταξύ 2000 και 2023.
Ωστόσο, τα ποσοστά εμβολιασμού έχουν από τότε πέσει κάτω από το κρίσιμο όριο του 95%, που απαιτείται για να αποτραπούν νέες επιδημίες. Οι μεγάλες εξάρσεις στη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία το 2018 και το 2019 οδήγησαν την περιοχή της αμερικανικής ηπείρου σε απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης. Το καθεστώς αυτό ανακτήθηκε το 2024, αλλά χάθηκε ξανά με την περίπτωση του Καναδά.
Η απόφαση για την αφαίρεση του τίτλου ελήφθη από τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (PAHO), ο οποίος ανέλυσε τα δεδομένα και διαπίστωσε συνεχή μετάδοση του ιού στον Καναδά για διάστημα άνω του ενός έτους.
Canada has lost its measles elimination status...a sad milestone.— Isaac Bogoch (@BogochIsaac) November 10, 2025
Now is the time to double down on lowering barriers to routine childhood immunizations and ensuring Canadians have access to credible, science-based information.
Link: https://t.co/JbALpkKWSW pic.twitter.com/JMiySJCOuM
Η «εξάλειψη της ιλαράς» είναι κυρίως ένας συμβολικός χαρακτηρισμός, που όμως αντιπροσωπεύει μια σημαντική δημόσια επιτυχία, καθώς απονέμεται όταν μια χώρα αποδεικνύει ότι έχει σταματήσει τη συνεχή μετάδοση του ιού στις τοπικές κοινότητες, παρότι μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να προκύψουν από ταξίδια.
Η ιλαρά αρχίζει συνήθως με υψηλό πυρετό και ακολουθείται από χαρακτηριστικό εξάνθημα στο πρόσωπο και τον λαιμό. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν, η νόσος παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου σε μικρά παιδιά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σοβαρές επιπλοκές, όπως τύφλωση ή εγκεφαλικό οίδημα, εμφανίζονται συχνότερα σε παιδιά και ενήλικες άνω των 30 ετών.
Η ασθένεια προλαμβάνεται με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο που χορηγείται σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.
«Είναι μια βαθιά απογοητευτική, ανησυχητική και, ειλικρινά, ντροπιαστική εξέλιξη», δήλωσε επιδημιολογός του Πανεπιστημίου Μπράουν. «Καμία χώρα με τους πόρους του Καναδά δεν θα έπρεπε να χάσει το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς».
Ο Καναδάς είχε εξαλείψει την ιλαρά το 1998, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθούν δύο χρόνια αργότερα. Μετά από εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού, η Αμερική έγινε το 2016 η πρώτη περιοχή στον κόσμο που απαλλάχθηκε από την ασθένεια. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, το εμβόλιο κατά της ιλαράς απέτρεψε 6,2 εκατομμύρια θανάτους στην ήπειρο μεταξύ 2000 και 2023.
Ωστόσο, τα ποσοστά εμβολιασμού έχουν από τότε πέσει κάτω από το κρίσιμο όριο του 95%, που απαιτείται για να αποτραπούν νέες επιδημίες. Οι μεγάλες εξάρσεις στη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία το 2018 και το 2019 οδήγησαν την περιοχή της αμερικανικής ηπείρου σε απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης. Το καθεστώς αυτό ανακτήθηκε το 2024, αλλά χάθηκε ξανά με την περίπτωση του Καναδά.
Η απόφαση για την αφαίρεση του τίτλου ελήφθη από τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (PAHO), ο οποίος ανέλυσε τα δεδομένα και διαπίστωσε συνεχή μετάδοση του ιού στον Καναδά για διάστημα άνω του ενός έτους.
«Ως περιοχή, έχουμε εξαλείψει την ιλαρά δύο φορές. Μπορούμε να το κάνουμε και τρίτη φορά», δήλωσε ο διευθυντής της PAHO, Δρ. Ζάρμπας Μπαρμπόζα.
Σε ανακοίνωσή τους, οι καναδικές υγειονομικές αρχές υπογράμμισαν ότι συνεργάζονται με την κυβέρνηση και τους κοινοτικούς εταίρους για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και την παροχή καθοδήγησης βασισμένης σε επιστημονικά τεκμήρια.
Σε ανακοίνωσή τους, οι καναδικές υγειονομικές αρχές υπογράμμισαν ότι συνεργάζονται με την κυβέρνηση και τους κοινοτικούς εταίρους για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και την παροχή καθοδήγησης βασισμένης σε επιστημονικά τεκμήρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα