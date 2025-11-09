Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Το Ισραήλ αποκλείει την ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα
Το Ισραήλ αποκλείει την ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα
«Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι Τούρκοι στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στη Γάζα, στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης που αναμένεται ν’ αναλάβει από τον στρατό του Ισραήλ.
«Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε μία σχετική ερώτηση.
«Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε μία σχετική ερώτηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα