Βίντεο με το φονικό χτύπημα ανεμοστρόβιλου στο Ρίο Μπονίτο της Βραζιλίας
Βίντεο με το φονικό χτύπημα ανεμοστρόβιλου στο Ρίο Μπονίτο της Βραζιλίας
Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων
Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί και στους 750 οι τραυματίες από τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε μια κωμόπολη της νότιας Βραζιλίας και προκάλεσε καταστροφές άνευ προηγουμένου, ανακοίνωσαν οι αρχές της Πολιτείας Παρανά.
Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.
Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης πολλών γειτονικών κοινοτήτων ανέφεραν ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία 750 τραυματίες, οι εννέα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού. «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες.
Δείτε βίντεο με τον ανεμοστρόβιλο να χτυπά το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού
Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, διευκρίνισε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».
Η μετεωρολόγος Εστάειλ Σίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ανεμοστρόβιλοι δεν είναι ένα φαινόμενο τόσο συχνό στη Βραζιλία όσο στις ΗΠΑ, ωστόσο «δεν είναι κάτι το σπάνιο» για τις νότιες περιοχές της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου - Δείτε φωτογραφία
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.
Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης πολλών γειτονικών κοινοτήτων ανέφεραν ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία 750 τραυματίες, οι εννέα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού. «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες.
Δείτε βίντεο με τον ανεμοστρόβιλο να χτυπά το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού
🇧🇷 #ÚltimaHora 🇧🇷— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 8, 2025
🔴 Un tornado azotó este viernes el municipio de Rio Bonito do Iguaçu en el suroeste de Brasil, dejando a su paso un rastro de destrucción.
🎥 Cortesía #Brasil pic.twitter.com/A258PAB3rk
Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, διευκρίνισε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».
Η μετεωρολόγος Εστάειλ Σίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ανεμοστρόβιλοι δεν είναι ένα φαινόμενο τόσο συχνό στη Βραζιλία όσο στις ΗΠΑ, ωστόσο «δεν είναι κάτι το σπάνιο» για τις νότιες περιοχές της χώρας.
O tornado que engoliu Rio Bonito, no Paraná. O curioso é a relativa calmaria nos arredores, evento bastante concentrado mesmo. pic.twitter.com/KJRPjrribj— ґуто 🇺🇦 (@gutoaqui) November 8, 2025
A video shows the moment a massive tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, killing at least five people and injuring more than 430.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2025
November 07. 2025 pic.twitter.com/Sa4FWjkNqs
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου - Δείτε φωτογραφία
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα