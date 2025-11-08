ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βίντεο με το φονικό χτύπημα ανεμοστρόβιλου στο Ρίο Μπονίτο της Βραζιλίας

ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Ανεμοστρόβιλος

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί και στους 750 οι τραυματίες από τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε μια κωμόπολη της νότιας Βραζιλίας και προκάλεσε καταστροφές άνευ προηγουμένου, ανακοίνωσαν οι αρχές της Πολιτείας Παρανά.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.

Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης πολλών γειτονικών κοινοτήτων ανέφεραν ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία 750 τραυματίες, οι εννέα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού. «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες.

Δείτε βίντεο με τον ανεμοστρόβιλο να χτυπά το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού



Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, διευκρίνισε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».

Η μετεωρολόγος Εστάειλ Σίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ανεμοστρόβιλοι δεν είναι ένα φαινόμενο τόσο συχνό στη Βραζιλία όσο στις ΗΠΑ, ωστόσο «δεν είναι κάτι το σπάνιο» για τις νότιες περιοχές της χώρας.


