Τουλάχιστον έξι νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις άλλες νότιες Πολιτείες, τη Σάντα Καταρίνα και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.Από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές πόλεις του Παρανά πλήττονται από βροχές, θύελλες, ανέμους και χαλάζι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά.