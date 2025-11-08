Επιδρομές των συριακών αρχών σε πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους πριν την επίσκεψη Σάρα στον Λευκό Οίκο

Οι συριακές αρχές πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών σήμερα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν 61 επιδρομές και συνέλαβαν 71 πρόσωπα ενώ κατασχέθηκαν εκρηκτικές ύλες και όπλα, είπε ο εκπρόσωπος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al Ekhbariya TV.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν πριν από το ταξίδι του Σύρου προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ενταχθεί στον συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, επικεφαλής του οποίου είναι οι ΗΠΑ.

Ο Σάρα αναμένεται στην Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που Σύρος πρόεδρος γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο.



