ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Επιδρομές των συριακών αρχών σε πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους πριν την επίσκεψη Σάρα στον Λευκό Οίκο
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Ισλαμικό Κράτος Αλ Σάρα ΗΠΑ

Επιδρομές των συριακών αρχών σε πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους πριν την επίσκεψη Σάρα στον Λευκό Οίκο

Η Συρία θα ενταχθεί στον συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, επικεφαλής του οποίου είναι οι ΗΠΑ

Επιδρομές των συριακών αρχών σε πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους πριν την επίσκεψη Σάρα στον Λευκό Οίκο

Οι συριακές αρχές πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών σήμερα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν 61 επιδρομές και συνέλαβαν 71 πρόσωπα ενώ κατασχέθηκαν εκρηκτικές ύλες και όπλα, είπε ο εκπρόσωπος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al Ekhbariya TV.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν πριν από το ταξίδι του Σύρου προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ενταχθεί στον συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, επικεφαλής του οποίου είναι οι ΗΠΑ.

Ο Σάρα αναμένεται στην Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που Σύρος πρόεδρος γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα

Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου - Δείτε φωτογραφία

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης