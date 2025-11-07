Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην συζυγό του με 19 μαχαιριές πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους

ομολόγησε τη δολοφονία της 71χρονης πρώην γυναίκας του στο νεκροταφείο της πόλης Stubbington, για την οποία -σύμφωνα με τις Αρχές- χρησιμοποίησε ένα 20ποντο κουζινομάχαιρο.



Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη δίκη του καθ' ομολογία δράστη, ο Σούτερ είχε στήσει ενέδρα στην πρώην του, Αν Μπλάκγουντ, την οποία και περίμενε επί πέντε ώρες να εμφανιστεί στο νεκροταφείο, ανήμερα των γενεθλίων του γιου τους.





24 July 2023: Ann Blackwood, 71, was found fatally injured in a cemetery in Stubbington, Hampshire. Her ex-husband, Martin Suter, 66, has pleaded guilty to murder. He also faces 6 additional charges regarding assaulting a girl under 14. pic.twitter.com/RUZyx9xb3Y — CountingDeadWomen (@CountDeadWomen) September 24, 2025





Ανατριχιαστική περιγραφή



Ανατριχιαστική ήταν η περιγραφή του εγκλήματος, καθώς όπως περιγράφηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Suter την μαχαίρωσε πισώπλατα με το κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια «την αποτελείωσε» με ένα ψαλίδι.



Μετά την επίθεση, ο Suter τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους είπε «μόλις σκότωσα από την πρώην σύζυγό μου» πριν την κατηγορήσει για την αυτοκτονία του γιου του, ο οποίος είχε προβεί στο απονενοημένο διάβημα το 2003.



Είχε καταδικαστεί για άσεμνη επίθεση σε ανήλικο κορίτσι



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης ήταν ευυπόληπτο μέλος της τοπικής κοινωνίας όπου ζούσε σε ένα σπίτι αξίας 800.000 λιρών, σε μια περιοχή που είναι δημοφιλής στους λάτρεις της ιστιοπλοΐας, με τον ίδιο να είναι ιδιοκτήτης ενός γιοτ.



Ο Σούτερ ήταν μέλος του Πράσινου Κόμματος και υποψήφιος σε παλιότερες δημοτικές εκλογές.



Μάλιστα, είχε βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης στο Μάντσεστερ, όταν και καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση σε ανήλικο κορίτσι.



Ειδήσεις σήμερα :



«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα



H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ



Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μολονότι ο 68χρονος στην απολογία του παραδέχτηκε ότι σκότωσε την 71χρονη, είπε στο δικαστήριο ότι το μαχαίρι δεν το κουβάλαγε μαζί του για τον συγκεκριμένο σκοπό, αλλά ήθελε με αυτό να κόψει λουλούδια.Ανατριχιαστική ήταν η περιγραφή του εγκλήματος, καθώς όπως περιγράφηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Suter την μαχαίρωσε πισώπλατα με το κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια «την αποτελείωσε» με ένα ψαλίδι.Μετά την επίθεση, ο Suter τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους είπε «μόλις σκότωσα από την πρώην σύζυγό μου» πριν την κατηγορήσει για την αυτοκτονία του γιου του, ο οποίος είχε προβεί στο απονενοημένο διάβημα το 2003.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης ήταν ευυπόληπτο μέλος της τοπικής κοινωνίας όπου ζούσε σε ένα σπίτι αξίας 800.000 λιρών, σε μια περιοχή που είναι δημοφιλής στους λάτρεις της ιστιοπλοΐας, με τον ίδιο να είναι ιδιοκτήτης ενός γιοτ.Ο Σούτερ ήταν μέλος του Πράσινου Κόμματος και υποψήφιος σε παλιότερες δημοτικές εκλογές.Μάλιστα, είχε βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης στο Μάντσεστερ, όταν και καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση σε ανήλικο κορίτσι.