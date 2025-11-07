Σκληρό ροκ στη Νέα Υόρκη - Η στενή σύμμαχος του Τραμπ, Ελίζ Στεφάνικ κατεβαίνει για υποψήφια κυβερνήτης

Ο Τραμπ την είχε προτείνει για πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά έκανε πίσω

Την υποψηφιότητά της για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2026, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ρεπουμπλικανή βουλευτής και στενή σύμμαχος του, επικρίνοντας έντονα τη Δημοκρατική κυβερνήτηκαι τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης,Η ανακοίνωση της, η υποψηφιότητα της οποίας είχε προβλεφθεί από αρκετούς πολιτικούς αναλυτές, έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστήστη δημαρχία τηςΗ εκλογή του, παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων εβραϊκών οργανώσεων για τον παλαιότερο ακτιβισμό του κατά του Ισραήλ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με την αύξηση του αντισημιτισμού στην πόλη.Σε βίντεο που δημοσιοποίησε για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της, η Στεφάνικ επιτίθεται στη, την οποία χαρακτηρίζει «τη χειρότερη κυβερνήτη της Αμερικής», κατηγορώντας την για την αύξηση των φόρων, του κόστους ζωής και της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, καταγγέλλει τονως «αντισημίτη κομμουνιστή που θέλει να καταργήσει την αστυνομία και να αυξήσει τους φόρους».«Υπό την αποτυχημένη ηγεσία της Κάθι Χότσουλ, η Νέα Υόρκη είναι η πιο ακριβή πολιτεία στη χώρα, με τους υψηλότερους φόρους, λογαριασμούς ενέργειας και ενοίκια», αναφέρει ηστο μήνυμά της. «Όταν οι Νεοϋορκέζοι αναζητούσαν ηγεσία, εκείνη υποτάχθηκε στις απαιτήσεις του “Defund the Police” και των κομμουνιστών που αυξάνουν τους φόρους, προκαλώντας καταστροφή για τις οικογένειες της Νέας Υόρκης»., γνωστή για την επιθετική της στάση απέναντι σε πρυτάνεις πανεπιστημίων σχετικά με την ανοχή σε αντισημιτικές εκδηλώσεις στους φοιτητικούς χώρους, εμφανίζεται αποφασισμένη να τοποθετήσει τη δημόσια ασφάλεια και το ζήτημα της μετανάστευσης στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας.«Κατεβαίνω για κυβερνήτης για να κάνω τη Νέα Υόρκη ξανά προσιτή και ασφαλή για όλους», δηλώνει στο τέλος του βίντεο, καλώντας πολίτες «Δημοκρατικούς, Ρεπουμπλικανούς και Ανεξάρτητους να ενωθούν για να σώσουν την πολιτεία μας». Το μήνυμά της ολοκληρώνεται με το σύνθημα:Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Τραμπ περιέγραψε τη 40χρονη- είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2015, εκπροσωπώντας την 21η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης - ως «μια απίστευτα ισχυρή, σκληρή και έξυπνη μαχήτρια του America First».Η Στεφάνικ ήταν μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων που ψήφισαν κατά της επικύρωσης της νίκης τουτο 2020 έναντι του Τραμπ και ήταν το πρώτο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων που τον υποστήριξε σε αυτή την τρίτη υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, μετά την εκλογή του, πως έχει επιλέξει την Στεφάνικ για το αξίωμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ωστόσο τελικά έκανε πίσω, επικαλούμενος την ισχνή πλειοψηφία που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων.