Σκληρό ροκ στη Νέα Υόρκη - Η στενή σύμμαχος του Τραμπ, Ελίζ Στεφάνικ κατεβαίνει για υποψήφια κυβερνήτης
Με βέλη κατά του νέου δημάρχου, Ζοχράν Μαμντάνι και της νυν κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ, η Στεφάνικ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της - «Αποτυχημένη η Χότσουλ, αντισημίτης κομμουνιστής ο Μαμντάνι» λέει η σύμμαχος του Τραμπ
Την υποψηφιότητά της για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2026, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ρεπουμπλικανή βουλευτής και στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Ελίζ Στεφάνικ, επικρίνοντας έντονα τη Δημοκρατική κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ και τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.
Η ανακοίνωση της Στεφάνικ, η υποψηφιότητα της οποίας είχε προβλεφθεί από αρκετούς πολιτικούς αναλυτές, έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Η εκλογή του, παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων εβραϊκών οργανώσεων για τον παλαιότερο ακτιβισμό του κατά του Ισραήλ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με την αύξηση του αντισημιτισμού στην πόλη.
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της, η Στεφάνικ επιτίθεται στη Χότσουλ, την οποία χαρακτηρίζει «τη χειρότερη κυβερνήτη της Αμερικής», κατηγορώντας την για την αύξηση των φόρων, του κόστους ζωής και της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, καταγγέλλει τον Μαμντάνι ως «αντισημίτη κομμουνιστή που θέλει να καταργήσει την αστυνομία και να αυξήσει τους φόρους».
«Υπό την αποτυχημένη ηγεσία της Κάθι Χότσουλ, η Νέα Υόρκη είναι η πιο ακριβή πολιτεία στη χώρα, με τους υψηλότερους φόρους, λογαριασμούς ενέργειας και ενοίκια», αναφέρει η Στεφάνικ στο μήνυμά της. «Όταν οι Νεοϋορκέζοι αναζητούσαν ηγεσία, εκείνη υποτάχθηκε στις απαιτήσεις του “Defund the Police” και των κομμουνιστών που αυξάνουν τους φόρους, προκαλώντας καταστροφή για τις οικογένειες της Νέας Υόρκης».
Η Στεφάνικ, γνωστή για την επιθετική της στάση απέναντι σε πρυτάνεις πανεπιστημίων σχετικά με την ανοχή σε αντισημιτικές εκδηλώσεις στους φοιτητικούς χώρους, εμφανίζεται αποφασισμένη να τοποθετήσει τη δημόσια ασφάλεια και το ζήτημα της μετανάστευσης στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας.
«Κατεβαίνω για κυβερνήτης για να κάνω τη Νέα Υόρκη ξανά προσιτή και ασφαλή για όλους», δηλώνει στο τέλος του βίντεο, καλώντας πολίτες «Δημοκρατικούς, Ρεπουμπλικανούς και Ανεξάρτητους να ενωθούν για να σώσουν την πολιτεία μας». Το μήνυμά της ολοκληρώνεται με το σύνθημα: «ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΗ ΧΟΤΣΟΥΛ. ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ».
Η Στεφάνικ ήταν μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων που ψήφισαν κατά της επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν το 2020 έναντι του Τραμπ και ήταν το πρώτο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων που τον υποστήριξε σε αυτή την τρίτη υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, μετά την εκλογή του, πως έχει επιλέξει την Στεφάνικ για το αξίωμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ωστόσο τελικά έκανε πίσω, επικαλούμενος την ισχνή πλειοψηφία που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Kathy Hochul is the Worst Governor in America. Under her failed leadership, New York is the most unaffordable state in the nation with the highest taxes, highest energy, utilities, rent, and grocery bills. When New Yorkers were looking for leadership from our Governor, she bent… pic.twitter.com/HXyQlNIjEj— Elise Stefanik (@EliseStefanik) November 7, 2025
Ο Τραμπ την είχε προτείνει για πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά έκανε πίσωΣτο πρόσφατο παρελθόν, ο Τραμπ περιέγραψε τη 40χρονη Στεφάνικ - είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2015, εκπροσωπώντας την 21η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης - ως «μια απίστευτα ισχυρή, σκληρή και έξυπνη μαχήτρια του America First».
