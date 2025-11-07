Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Powerbank πήρε φωτια στην τσέπη επιβάτη στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 50χρονος
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα - Εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους το σημείο
Σκηνές πανικού σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (7/11) στον χώρο αναμονής των επιβατών της Qantas στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, όταν powerbank εξερράγη στην τσέπη ενός επιβάτη, τυλίγοντάς τον στις φλόγες και προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου.
Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο παρείχαν πρώτες βοήθειες στον άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Alfred, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Περίπου 150 επιβάτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον χώρο του lounge της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.
Εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο χώρος εκκενώθηκε προληπτικά και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν ιατρική φροντίδα επί τόπου». Η εταιρεία συνεργάστηκε με το αεροδρόμιο της Μελβούρνης για τον καθαρισμό του lounge, το οποίο επαναλειτούργησε λίγες ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι στο σημείο επενέβησαν πυροσβέστες.
Το περιστατικό ακολουθεί αντίστοιχο συμβάν στην αεροπορική εταιρεία Virgin Australia, όταν τον Ιούλιο εκδηλώθηκε φωτιά από powerbank σε πτήση από το Σίδνεϊ προς την Τασμανία.
Πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways και AirAsia, έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς ή απαγορεύσεις στη χρήση και μεταφορά μπαταριών λιθίου και powerbank στις πτήσεις τους, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
