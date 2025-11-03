Θα δοκιμάσουμε πυρηνικά, αλλά δεν θα γίνουν εκρήξεις, καθησυχάζουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
πυρηνικά όπλα ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Θα δοκιμάσουμε πυρηνικά, αλλά δεν θα γίνουν εκρήξεις, καθησυχάζουν οι ΗΠΑ

Το σχόλιο του υπουργού Ενέργειας έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ όπου ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις «να ξεκινήσουν τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση» με τις αντίπαλες δυνάμεις

Θα δοκιμάσουμε πυρηνικά, αλλά δεν θα γίνουν εκρήξεις, καθησυχάζουν οι ΗΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές εκρήξεις, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, κατευνάζοντας τις ανησυχίες μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το στρατό να ξαναρχίσει τις δοκιμές όπλων.

«Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», δήλωσε ο Ράιτ στο Fox News και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις», δηλαδή χωρίς την κρίσιμη μάζα που χρειάζεταιι για να γίνει πυρηνική έκρηξη.

Το σχόλιο έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στους αξιωματούχους της άμυνας «να ξεκινήσουν τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση» με τις αντίπαλες δυνάμεις.

«Οι Αμερικανοί που ζουν κοντά σε περιοχές δοκιμών, όπως στη Νεβάδα, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν», δήλωσε ο Ράιτ και εξήγησε ότι δοκιμάζονται όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου για να είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.

Τα σχόλια του Τραμπ στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές εκρήξεις που είχαν τερματιστεί το 1992.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι' αυτό», είπε σε συνέντευξή του την Κυριακή. Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει τερματίσει τις πυρηνικές δοκιμές της το 1990 και η Κίνα το 1996.

Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη χώρα που είχε πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές από τη δεκαετία του ‘90, αλλά ακόμη και η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε μορατόριουμ το 2018.

Ειδήσεις σήμερα:

ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων

«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές

Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης