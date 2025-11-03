Θα δοκιμάσουμε πυρηνικά, αλλά δεν θα γίνουν εκρήξεις, καθησυχάζουν οι ΗΠΑ
Θα δοκιμάσουμε πυρηνικά, αλλά δεν θα γίνουν εκρήξεις, καθησυχάζουν οι ΗΠΑ
Το σχόλιο του υπουργού Ενέργειας έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ όπου ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις «να ξεκινήσουν τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση» με τις αντίπαλες δυνάμεις
Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές εκρήξεις, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, κατευνάζοντας τις ανησυχίες μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το στρατό να ξαναρχίσει τις δοκιμές όπλων.
«Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», δήλωσε ο Ράιτ στο Fox News και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις», δηλαδή χωρίς την κρίσιμη μάζα που χρειάζεταιι για να γίνει πυρηνική έκρηξη.
Το σχόλιο έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στους αξιωματούχους της άμυνας «να ξεκινήσουν τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση» με τις αντίπαλες δυνάμεις.
«Οι Αμερικανοί που ζουν κοντά σε περιοχές δοκιμών, όπως στη Νεβάδα, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν», δήλωσε ο Ράιτ και εξήγησε ότι δοκιμάζονται όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου για να είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.
Τα σχόλια του Τραμπ στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές εκρήξεις που είχαν τερματιστεί το 1992.
«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι' αυτό», είπε σε συνέντευξή του την Κυριακή. Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει τερματίσει τις πυρηνικές δοκιμές της το 1990 και η Κίνα το 1996.
Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη χώρα που είχε πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές από τη δεκαετία του ‘90, αλλά ακόμη και η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε μορατόριουμ το 2018.
«Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», δήλωσε ο Ράιτ στο Fox News και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις», δηλαδή χωρίς την κρίσιμη μάζα που χρειάζεταιι για να γίνει πυρηνική έκρηξη.
Το σχόλιο έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στους αξιωματούχους της άμυνας «να ξεκινήσουν τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση» με τις αντίπαλες δυνάμεις.
«Οι Αμερικανοί που ζουν κοντά σε περιοχές δοκιμών, όπως στη Νεβάδα, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν», δήλωσε ο Ράιτ και εξήγησε ότι δοκιμάζονται όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου για να είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.
Τα σχόλια του Τραμπ στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές εκρήξεις που είχαν τερματιστεί το 1992.
«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι' αυτό», είπε σε συνέντευξή του την Κυριακή. Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει τερματίσει τις πυρηνικές δοκιμές της το 1990 και η Κίνα το 1996.
Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη χώρα που είχε πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές από τη δεκαετία του ‘90, αλλά ακόμη και η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε μορατόριουμ το 2018.
Ειδήσεις σήμερα:
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα