Ουαλία: Σκύλος κατασπάραξε μωρό 9 μηνών
Ο σκύλος φέρεται να τρομοκρατήθηκε από πυροτεχνήματα - Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν είναι απαγορευμένη ράτσα
Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Ουαλία, καθώς ένα μωρό μόλις 9 μηνών έχασε τη ζωή του από επίθεση σκύλου. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής(02/11), στο Ρόγκιτ, ένα μικρό χωριό στη νοτιοανατολική Ουαλία.
Το βρέφος, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες της DailyMail, ήταν στο σπίτι συγγενών με τους γονείς του, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο από την επίθεση. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, το βρέφος κηρύχθηκε νεκρό στο σημείο, λίγο μετά την άφιξη της αστυνομίας και του ασθενοφόρου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σκύλος ενδέχεται να είχε τρομάξει από πυροτεχνήματα που ακούστηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο μωρό. Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του σκύλου και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζώο ανήκει σε κάποια από τις απαγορευμένες ράτσες σκύλων στην Ουαλία.
Το απόγευμα της Δευτέρας(03/11), οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο σκύλος θανατώθηκε.
HERALD NEWS UPDATE— Herald.Wales (@HeraldWales) November 3, 2025
A nine-month-old baby has tragically died following a dog attack at a home in Rogiet, Monmouthshire. Emergency services were called to a property in Crossway...https://t.co/ExXB0iu9Cp#wales #heraldwales #herald #welshnews #news pic.twitter.com/Uw8WX4Auwo
