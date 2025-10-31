Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η ακρόαση για το αίτημα αποφυλάκισης
Οι δικαστές θα κρίνουν αν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μπορεί να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης του, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 25 Μαρτίου
Στις 10 Νοεμβρίου ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου του Παρισιού και εντός των προθεσμιών που ορίζει η δικαιοσύνη, θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση για το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί. Οι δικαστές θα κρίνουν αν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μπορεί να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης του, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 25 Μαρτίου.
Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να επικαλεστούν το άρθρο 144 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια που δικαιολογούν τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης. Επιπλέον θα υποστηρίξουν πως το καθεστώς προσωρινής κράτησης διαφέρει ουσιαστικά από εκείνο της εκτέλεσης μιας ποινής μετά από οριστική καταδίκη, ακόμη κι αν πρόκειται για απόφαση πρώτου βαθμού.
Αν το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημά του, οι δικαστές θα μπορούσαν να του επιβάλουν περιοριστικούς όρους, όπως ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αυστηρό δικαστικό έλεγχο ή την καταβολή χρηματικής εγγύησης. Αντίστοιχα μέτρα έχουν επιβληθεί και σε άλλους κατηγορούμενους, όπως στην περίπτωση του Ουαχίντ Νασέρ, ο οποίος είχε καταδικαστεί με παρόμοιο καθεστώς προσωρινής αποφυλάκισης υπό επιτήρηση.
