Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Η πρώτη μέρα, οι περιορισμοί και η νέα καθημερινότητα για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας
Αν και έχει ήδη υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, αναμένεται ότι θα παραμείνει στις φυλακές Λα Σαντέ του Παρισιού τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες
Ο Νικολά Σαρκοζί περνά σήμερα την πρώτη του μέρα στη φυλακή Λα Σαντέ της γαλλικής πρωτεύουσας όπου εκτίει την ποινή πενταετούς φυλάκισης που του έχει επιβληθεί για συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα από τον Μουαμάρ Καντάφι.
Ο Σαρκοζί, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής.
Την ίδια ώρα, οι κρατούμενοι από τα κελιά τους φώναξαν «καλώς ήρθες Σαρκοζί!» μόλις τον αντίκρισαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Η είσοδός του στη φυλακή το πρωί της Τρίτης είναι η αρχή μιας νέας πραγματικότητας για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας. Σύμφωνα με την Le Figaro, για τον Σαρκοζί, μετά από μια πρώτη δύσκολη νύχτα, η καθημερινότητά του ως κρατούμενος θα ξεκινήσει με το πρωινό, όπου δεν υπάρχει παραδοσιακός δίσκος γεύματος, αλλά μόνο ψωμί και μαρμελάδα που παραδίδονται από το προηγούμενο βράδυ.
Ανάμεσα στα γεύματα, οι δραστηριότητες είναι περιορισμένες λόγω των κανόνων ασφαλείας. Ο Σαρκοζί θα έχει πρόσβαση στο γυμναστήριο, τη βιβλιοθήκη και το προαύλιο, όλα αυτά με περιορισμένο χρόνο και χωρίς συντροφιά εκτός από τους φύλακες.
Όσον αφορά την επικοινωνία με τον έξω κόσμο, θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τους δικούς του ανθρώπους, με κόστος κλήσης που μπορεί να φτάσει τα 110 ευρώ για 20 λεπτά. Ο αριθμός των επαφών δεν περιορίζεται, αλλά απαιτεί έγκριση από την εισαγγελία. Παράλληλα, η φυλακή της Σαντέ εγγυάται ότι δεν θα παρακολουθείται, εκτός αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας. Παράλληλα, θα έχει τρεις επισκέψεις την εβδομάδα, για μία ώρα κάθε φορά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος στις 25 Σεπτεμβρίου ότι επέτρεψε στους δύο στενότερους συνεργάτες του στο υπουργείο Εσωτερικών να αρχίσουν συνομιλίες στην Τρίπολη με στόχο την κρυφή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, κάτι που εντούτοις δεν υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.
Σημειώνεται ότι ο Σαρκοζί, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν.
Κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης
Η φυλάκισή του είναι «ντροπή», πρόσθεσε ο δικηγόρος. Η δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην αρχηγού του κράτους. Αν η δικαιοσύνη αποφασίσει θετικά, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να βγει από τη φυλακή πριν τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με το BFMTV, η αίτηση αποφυλάκισης του Σαρκοζί θα εξεταστεί με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που οδήγησαν στην αρχική φυλάκισή του. Το αίτημα θα εξεταστεί υπό το πρίσμα του αν η παραμονή του στη φυλακή είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν πιέσεις, φυγή, επανάληψη των αδικημάτων ή κίνδυνος για την ασφάλειά του. Εφόσον δεν προκύψουν τέτοιοι κίνδυνοι, ο Σαρκοζί θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, πιθανόν με περιοριστικούς όρους όπως η κατ' οίκον φυλάκιση με βραχιολάκι.
