Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Η πρώτη μέρα, οι περιορισμοί και η νέα καθημερινότητα για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

Η φυλάκισή του είναι, πρόσθεσε ο δικηγόρος. Η δικαιοσύνη έχει περιθώριογια να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην αρχηγού του κράτους. Αν η δικαιοσύνη αποφασίσει θετικά, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να βγει από τη φυλακή πριν τα Χριστούγεννα.Σύμφωνα με το BFMTV, η αίτηση αποφυλάκισης του Σαρκοζί θα εξεταστεί με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που οδήγησαν στην αρχική φυλάκισή του. Το αίτημα θα εξεταστεί υπό το πρίσμα του αν η παραμονή του στη φυλακή είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν πιέσεις, φυγή, επανάληψη των αδικημάτων ή κίνδυνος για την ασφάλειά του. Εφόσον δεν προκύψουν τέτοιοι κίνδυνοι, ο Σαρκοζί θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, πιθανόν με περιοριστικούς όρους όπως η κατ' οίκον φυλάκιση με βραχιολάκι.