Ουκρανία: Καταστρέψαμε βαλλιστικό πύραυλο «Ορέσνικ» σε επιχείρηση σε ρωσικό έδαφος το 2023, ανακοίνωσε το Κίεβο
Την περίοδο που έγινε η συγκεκριμένη επιχείρηση, η Ρωσία διέθετε 3 «Ορέσνικ», σύμφωνα με τους Ουκρανούς - Για πολλές ρωσικές εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή του συγκεκριμένου πυραύλου και δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων, μίλησε ο Ζελένσκι
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ, γνωστοποίησε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, ότι το καλοκαίρι του 2023 ένας από τους τρεις ρωσικούς διηπειρωτικούς πυραύλους «Ορέσνικ» καταστράφηκε σε ρωσικό έδαφος, σε επιχείρηση που εκτέλεσαν από κοινού η Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR), η SBU και υπηρεσίες εξωτερικής πληροφόρησης της Ουκρανίας.
Ο Μαλιούκ δήλωσε σε σύντομη ενημέρωση ότι «ποτέ δεν είχαμε ανακοινώσει κάτι τέτοιο πριν», προσθέτοντας ωστόσο ότι «ένα από τα τρία 'Ορέσνικ' καταστράφηκε με επιτυχία στο έδαφός τους, στο Καπούστιν Γιαρ, από τις δυνάμεις της GUR, της SBU και της SZR».
Ο επικεφαλής της SBU τόνισε ότι «η καταστροφή ήταν 100%» και διευκρίνισε πως η επιχείρηση δεν διαφημίστηκε ούτε δημοσιοποιήθηκε τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πληροφορία για την επιτυχία της επιχείρησης δόθηκε αποκλειστικά στον Ανώτατο Διοικητή — τον Πρόεδρο της Ουκρανίας — και γνώριζαν για αυτήν, κατά δήλωσή του, «μερικοί πρόεδροι άλλων χωρών».
Ο Μαλιούκ επισήμανε επίσης πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «την προπέρσινη καλοκαιρινή περίοδο», όταν το όνομα «Ορέσνικ» δεν ήταν ακόμη ευρέως γνωστό και δεν είχε προκαλέσει σαφή απειλή στις αντιδράσεις της ρωσικής πλευράς. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντάσσεται σε μυστικές δράσεις συγκέντρωσης πληροφοριών και διείσδυσης που στόχευαν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και συστήματα βαλλιστικών όπλων.
Η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον πύραυλο Oreshnik - φουντουκιά στα ρωσικά - εναντίον της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024, στοχεύοντας μια αμυντική επιχείρηση στην πόλη Ντνίπρο, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την υποτιθέμενη καταστροφή ενός από τους πυραύλους από το Κίεβο.
Ουκρανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η Ρωσία παρήγαγε τρεις πυραύλους Oreshnik φέτος και σχεδιάζει να διπλασιάσει την ετήσια παραγωγή στους έξι.
Σε ξεχωριστή αναφορά που επικαλέστηκε ο Μαλιούκ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε τον Ιούνιο ότι από τις 39 ρωσικές εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή των βαλλιστικών πυραύλων «Ορέσνικ», σημαντικός αριθμός δεν είχε ακόμη τεθεί υπό κυρώσεις. Σε διάφορες διατυπώσεις του θέματος εμφανίζονται οι αριθμοί 21 και 25 ως μη επιβαρυμένες με κυρώσεις εταιρείες — σημείο που, όπως επισημαίνουν αναλυτές, δείχνει την ανάγκη για στοχευμένη διπλωματική και οικονομική πίεση ώστε να περιοριστεί η αλυσίδα εφοδιασμού της ρωσικής παραγωγής όπλων.
Ο «Ορέσνικ», όπως έχει περιγραφεί σε τεχνικές αναλύσεις, είναι παραλλαγή του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου RS-26 («Ρουμπέζ»), ικανός να διασπάται σε έξι τμήματα που στοχεύουν ανεξάρτητα. Η ύπαρξη δικτύου κατασκευαστών και προμηθευτών καθιστά την εφαρμογή ευρέων κυρώσεων ένα σύνθετο εργαλείο, σύμφωνα με ειδικούς.
