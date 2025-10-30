Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Κέισι Μινς: Αναβλήθηκε η ακρόαση της αμφιλεγόμενης «εκλεκτής» του Τραμπ για τη θέση του αρχιάτρου στις ΗΠΑ - Γεννάει το πρώτο της παιδί
Κέισι Μινς: Αναβλήθηκε η ακρόαση της αμφιλεγόμενης «εκλεκτής» του Τραμπ για τη θέση του αρχιάτρου στις ΗΠΑ - Γεννάει το πρώτο της παιδί
Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην ιατρική, άλλα όχι την ειδικότητα - Προωθεί προϊόντα ευεξίας
Η Κέισι Μινς, η πολυσυζητημένη επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του αρχιάτρου (surgeon general), αναγκάστηκε να αναβάλει την ακρόασή της από τη Γερουσία, καθώς μπήκε στο μαιευτήριο για να γεννήσει το πρώτο της παιδί της.
Η 38χρονη γιατρός, που προτάθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής της Γερουσίας μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης.
Το BBC επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τους προηγούμενους αρχιάτρους, η Μινς, που σπούδασε στο Στάνφορντ και είναι επιχειρηματίας στον τομέα της ευεξίας, δεν διαθέτει ιατρική άδεια. Είναι γνωστή για τον σκεπτικισμό της απέναντι στην συμβατική ιατρική ενώ προωθεί προϊόντα ευεξίας.
Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα γίνει η ακρόαση για την επικύρωση της υποψηφιότητάς της.
Η Μινς αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ειδικότητάς της ως χειρουργός κεφαλής και τραχήλου, αλλά παραιτήθηκε πριν ολοκληρώσει.
«Έφυγα από το νοσοκομείο και ξεκίνησα ένα ταξίδι για να κατανοήσω τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αρρωσταίνουν», έγραψε στο βιβλίο της.
Σήμερα είναι μια από τις ηγέτιδες του κινήματος «Make America Healthy Again», το οποίο θεωρεί τις φαρμακευτικές και τις εταιρείες τροφίμων διεφθαρμένες και υπεύθυνες για την αύξηση των χρόνιων ασθενειών. Σε βιβλίο της με τον τίτλο «Good Energy» υποστηρίζει τα φυσικά τρόφιμα, την άσκηση και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ως βάση για την καλή υγεία.
Παράλληλα, έχει αμφισβητήσει στοιχεία του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών, έχει προτείνει στους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν φαρμακευτικές συνταγές για χρόνιες παθήσεις και έχει προειδοποιήσει για τη μακροχρόνια χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών.
Η υποψηφιότητά της έχει επικριθεί και από τα δύο κόμματα, αλλά και από προηγούμενους αρχιάτρους.
Η Μινς θα ηγηθεί της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000 άτομα σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.
Θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση εθνικών συμβουλών υγείας και θα αναφέρεται στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.
Η 38χρονη γιατρός, που προτάθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής της Γερουσίας μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης.
Το BBC επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τους προηγούμενους αρχιάτρους, η Μινς, που σπούδασε στο Στάνφορντ και είναι επιχειρηματίας στον τομέα της ευεξίας, δεν διαθέτει ιατρική άδεια. Είναι γνωστή για τον σκεπτικισμό της απέναντι στην συμβατική ιατρική ενώ προωθεί προϊόντα ευεξίας.
Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα γίνει η ακρόαση για την επικύρωση της υποψηφιότητάς της.
Η Μινς αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ειδικότητάς της ως χειρουργός κεφαλής και τραχήλου, αλλά παραιτήθηκε πριν ολοκληρώσει.
«Έφυγα από το νοσοκομείο και ξεκίνησα ένα ταξίδι για να κατανοήσω τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αρρωσταίνουν», έγραψε στο βιβλίο της.
Σήμερα είναι μια από τις ηγέτιδες του κινήματος «Make America Healthy Again», το οποίο θεωρεί τις φαρμακευτικές και τις εταιρείες τροφίμων διεφθαρμένες και υπεύθυνες για την αύξηση των χρόνιων ασθενειών. Σε βιβλίο της με τον τίτλο «Good Energy» υποστηρίζει τα φυσικά τρόφιμα, την άσκηση και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ως βάση για την καλή υγεία.
Παράλληλα, έχει αμφισβητήσει στοιχεία του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών, έχει προτείνει στους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν φαρμακευτικές συνταγές για χρόνιες παθήσεις και έχει προειδοποιήσει για τη μακροχρόνια χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών.
Η υποψηφιότητά της έχει επικριθεί και από τα δύο κόμματα, αλλά και από προηγούμενους αρχιάτρους.
Η Μινς θα ηγηθεί της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000 άτομα σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.
Θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση εθνικών συμβουλών υγείας και θα αναφέρεται στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα