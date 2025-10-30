Ο Στάρμερ μελετά «νέες πληροφορίες» για το λάθος της υπουργού Οικονομικών – Της έχει πλήρη εμπιστοσύνη
Ο Στάρμερ μελετά «νέες πληροφορίες» για το λάθος της υπουργού Οικονομικών – Της έχει πλήρη εμπιστοσύνη
Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου από την υπουργό
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο ανεξάρτητος σύμβουλός του σε θέματα δεοντολογίας εξετάζουν τις νέες πληροφορίες που έλαβαν σχετικά με το συμφωνητικό ενοικίασης του σπιτιού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ
Όπως επισήμανε ο ίδιος, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην υπουργό του.
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι «προέκυψαν νέες πληροφορίες» αφού έλεγξαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε και έστειλε ο σύζυγος της Ριβς, λίγες ώρες αφότου εκείνη ζήτησε γραπτώς συγγνώμη από τον Στάρμερ για το «ακούσιο σφάλμα» της. Ποιο ήταν αυτό; Ότι δεν αιτήθηκε ειδική άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο Λονδίνο.
«Πλέον έχουν περάσει [ενν. οι πληροφορίες] στον πρωθυπουργό και τον ανεξάρτητο σύμβουλό του. Θα ήταν ανάρμοστο να το σχολιάσω περαιτέρω», είπε ο εκπρόσωπος
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου από την Ριβς.
Νωρίτερα, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, μια συγγνώμη αρκούσε για να λυθεί το ζήτημα και απέρριψε τις προτροπές για διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της υπουργού.
Όπως επισήμανε ο ίδιος, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην υπουργό του.
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι «προέκυψαν νέες πληροφορίες» αφού έλεγξαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε και έστειλε ο σύζυγος της Ριβς, λίγες ώρες αφότου εκείνη ζήτησε γραπτώς συγγνώμη από τον Στάρμερ για το «ακούσιο σφάλμα» της. Ποιο ήταν αυτό; Ότι δεν αιτήθηκε ειδική άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο Λονδίνο.
«Πλέον έχουν περάσει [ενν. οι πληροφορίες] στον πρωθυπουργό και τον ανεξάρτητο σύμβουλό του. Θα ήταν ανάρμοστο να το σχολιάσω περαιτέρω», είπε ο εκπρόσωπος
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου από την Ριβς.
Νωρίτερα, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, μια συγγνώμη αρκούσε για να λυθεί το ζήτημα και απέρριψε τις προτροπές για διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της υπουργού.
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα