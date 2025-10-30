Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, από ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Βινίτσια

εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα.Ο ρωσικός στρατός, που έχει εισβάλει στηνεδώ και τριάμισι χρόνια, εξαπέλυσε τις τελευταίες εβδομάδες νέα εκστρατεία πληγμάτων στοχεύοντας στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.Στη διάρκεια της νύχτας, «ο εχθρός χρησιμοποίησε πάνω από 650 drones και πάνω από 50 πυραύλους διαφόρων ειδών» για να πλήξει «ενεργειακές εγκαταστάσεις και συνηθισμένα σπίτια» σε 10 περιφέρειες της Ουκρανίας, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίαςσε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στην πόλη της, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην οποία επλήγησαν κτίρια κατοικιών, «δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», συνέχισε.Αργότερα οι περιφερειακές αρχές της, στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του από το πλήγμα στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση κατά «στρατιωτικοβιομηχανικών επιχειρήσεων» και «ενεργειακών υποδομών που εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους», όπως και «στρατιωτικών αεροδρομίων».ανακοίνωσε παράλληλα ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στη βορειοανατολική και τη νότια Ουκρανία, όπου ο ουκρανικός στρατός χάνει έδαφος εδώ και μήνες.Πρόκειται για τους οικισμούς, στην περιφέρεια του, και, στην περιφέρεια της

Ο μεγαλύτερος ουκρανικός ιδιωτικός ενεργειακός όμιλος, ο DTEK, ανακοίνωσε εξάλλου ότι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί «υπέστησαν σοβαρές ζημιές» σε πολλές περιφέρειες.«Η επίθεση αυτή έχει επιφέρει σκληρό πλήγμα στις προσπάθειές μας για τη διατήρηση της τροφοδοσίας σε ενέργεια αυτόν τον χειμώνα», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο διευθυντής του DTEK«Δεδομένης της έντασης των επιθέσεων των δύο τελευταίων μηνών, είναι σαφές ότι η Ρωσία έχει στόχο να καταστρέψει τελείως το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας», τόνισε.Η δημόσια εταιρεία ενέργειαςείχε αρχικά ανακοινώσει έκτακτες διακοπές ρεύματος στην πλειονότητα των περιφερειών της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί, οι οποίες αργότερα μετατράπηκαν σε διακοπή φορτίου για να αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.Σε ορισμένες περιφέρειες προκλήθηκαν επίσης προβλήματα στην υδροδότηση και την παροχή ενέργειας για θέρμανση. Περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη δυτική περιφέρεια Λβιβ υπέστησαν ζημιές.«Βασιζόμαστε στην Αμερική, την Ευρώπη και τις χώρες της G7 ότι δεν θα αγνοήσουν την πρόθεση της Μόσχας να τα καταστρέψει όλα», σημείωσε ο, ζητώντας ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.Η πρωθυπουργόςκατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι στοχοθετεί τον ουκρανικό λαό και τις ενεργειακές προμήθειες καθώς πλησιάζουν οι κρύοι μήνες του χειμώνα.«Σκοπός της είναι να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι. Ο δικός μας είναι να διατηρήσουμε το φως», ανέφερε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. «Για να σταματήσει ο τρόμος, χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σκληρότερες κυρώσεις και μέγιστη πίεση στον επιτιθέμενο», πρόσθεσε.Στην πόλη της, η ρωσική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 17 ανθρώπων «μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι 2 ετών», σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησηςστο Telegram.Δημοσιογράφος του AFP που ήταν παρών στην πόλη είδε πολυκατοικία να έχει γκρεμιστεί και διασώστες να απομακρύνουν τα συντρίμμια την ώρα που κάτοικοι κοιτούσαν τις ζημιές.Οι βομβαρδισμοί τραυμάτισαν επίσης τέσσερις ενήλικες στην περιοχή τηςκαι άλλον έναν στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις αρχές.Οι δημοσιογράφοι του AFP στο Κίεβο άκουσαν εξάλλου ρωσικά drones να πετούν πάνω από την πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας.Συνολικά, η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 52 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία διευκρίνισε ότι κατέρριψε αντίστοιχα 592 drones και 21 πυραύλους.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε 170 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, τα 48 εκ των οποίων στην περιφέρεια της, στα σύνορα με την Ουκρανία, και 9 στην περιφέρεια της Μόσχας, εκ των οποίων τα 6 κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα.Η Ρωσία βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά κατοικημένες ζώνες και υποδομές για μη στρατιωτικούς σκοπούς στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 που εισέβαλε στη γειτονική της χώρα.Η Ουκρανία, ο στρατός της οποίας αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμούς, απαντά με πλήγματα σε μεγάλο βεληνεκές, τα οποία γίνονται συνήθως με drones.Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις του Κιέβου έχουν στόχο κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές αποσκοπώντας στη διατάραξη των εξαγωγών πετρελαίου και στη μείωση της χρηματοδότησης της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.Την περασμένη εβδομάδα η Ουάσινγκτον και η ΕΕ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, με την ελπίδα να υποχρεώσουν τη Μόσχα να τερματίσει την εισβολή της.