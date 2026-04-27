Η Μόσχα πλήττεται από ανοιξιάτικη χιονοθύελλα, ακυρώθηκαν πτήσεις και ξεριζώθηκαν δένδρα
Ακυρώσεις πτήσεων, δένδρα ξεριζωμένα από το βάρος του χιονιού και εκκλήσεις των αρχών προς τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί. Αυτή είναι η εικόνα στην Μόσχα από μια... αργοπορημένη χιονοθύελλα που έπληξε στη μέση της άνοιξης την ρωσική πρωτεύουσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου
Το ρωσικό Κέντρο Μετεωρολογίας κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό στην πρωτεύουσα, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί.
Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας, με αυτό του Βνούκοβο να αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Snowmageddon in Moscow forced Araghchi's plane to change course.— Chay Bowes (@BowesChay) April 27, 2026
At Moscow's Vnukovo Airport some flights were delayed or cancelled due to bad weather, which forced the plane of Iranian FM to land in St. Petersburg.
Κάτω από το βάρος του χιονιού, πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν, κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και μπλοκάροντας πεζοδρόμια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Επέστρεψε αληθινός χειμώνας», σημείωσε ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός Pervy Kanal.
Στα προάστια της πρωτεύουσας έχουν σχηματισθεί μεγάλοι σωροί χιονιού και τα σταθμευμένα οχήματα έχουν καλυφθεί από πολλά εκατοστά χιόνι. Οι αρχές της Μόσχας ανακοίνωσαν μέσω του Telegram ότι περιμένουν πως ο καιρός θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας με «ισχυρές βροχοπτώσεις» και «ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 23 μέτρα το δευτερόλεπτο». Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.
Heavy snowfall hits Moscow, causing power outages in some areas and delaying more than 50 flights, as authorities warn storm will continue for another day pic.twitter.com/M2vlkyPuwT— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 27, 2026
