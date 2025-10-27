Να συναντηθούμε στα μισά του δρόμου και να λύσουμε τις εμπορικές διαφορές, το μήνυμα Πεκίνου στην Ουάσινγκτον
Ο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, στο πλαίσιο προετοιμασίας της συνάντησης που θα έχει ο Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την Πέμπτη
Την ελπίδα πως ΗΠΑ και Κίνα θα συναντηθούν «στα μισά του δρόμου» για να προετοιμάσουν νέες υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ τους αναφορικά με το εμπορικό κομμάτι, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο διπλωματών, ο Ουάνγκ υπογράμμισε τη σημασία της αμοιβαίας προσπάθειας για τη διατήρηση σταθερών και εποικοδομητικών σχέσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος υπουργός δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες «σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και ισότητας», προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επαφές σε ανώτατο επίπεδο στο προσεχές διάστημα.
Ο Ουάνγκ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ «είναι ηγέτες παγκόσμιας κλάσης, διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις και αλληλοσεβασμό», χαρακτηρίζοντας τη μεταξύ τους σχέση «το πιο πολύτιμο στρατηγικό κεφάλαιο στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ».
Η τηλεφωνική συνομιλία Ουάνγκ - Ρούμπιο πραγματοποιήθηκε μετά τη συναίνεση που πέτυχαν οι δύο χώρες σχετικά με μια συμφωνία-πλαίσιο για την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας και πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.
