Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
«Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου»: Ξυλουργός που συμμετείχε στην αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων παντρεύτηκε στον καθεδρικό ναό
«Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου»: Ξυλουργός που συμμετείχε στην αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων παντρεύτηκε στον καθεδρικό ναό
Εργάστηκε για τρία χρόνια στο κολοσσιαίο εργοτάξιο της Νοτρ Νταμ, και ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού να του επιτραπεί να τελέσει τον γάμο του εκεί, αίτημα που εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση
Η Παναγία των Παρισίων, άνοιξε κατ’ εξαίρεση τις πύλες της για τον γάμο ενός ξυλουργού που συνέβαλε στην αναστήλωσή της. Ο Μαρτέν Λόρεντς και η σύντροφός του Τζαντ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, παρουσία επισκεπτών που εκείνη την ώρα περιηγούνταν στο εσωτερικό του ναού.
Το ζευγάρι πάντρεψε ο Μονσινιόρ Ριμπαντό, επικεφαλής κληρικός της Παναγίας των Παρισίων, ο οποίος απευθυνόμενος στο ζευγάρι είπε: «Τζαντ και Μαρτέν, καλωσορίσατε σε αυτόν τον καθεδρικό ναό. Μαρτέν, τον γνωρίζεις καλά, τον γνωρίζεις από ψηλά» αναφερόμενος στα χρόνια που ο γαμπρός εργάστηκε στο δύσκολο έργο της αποκατάστασης της στέγης του ναού.
Ο Λόρεντς, ο οποίος εργάστηκε για τρία χρόνια στο κολοσσιαίο εργοτάξιο της Νοτρ Νταμ, είχε ζητήσει από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού να του επιτραπεί να τελέσει τον γάμο του στον καθεδρικό ναό, αίτημα που εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση, καθώς η Παναγία των Παρισίων δεν φιλοξενεί πλέον ιδιωτικές τελετές.
Δείτε βίντεο:
«Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου, την αγάπη μας, με όλο τον κόσμο, με όλους όσοι τη χρειάζονται. Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο» δήλωσε ο Μαρτέν Λόρεντς βγαίνοντας από τον ναό, καθώς οι παρευρισκόμενοι τουρίστες τον χειροκροτούσαν.
Η Παναγία των Παρισίων έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διάσημους γάμους, ανάμεσά τους το 1853, του Ναπολέων Γ΄ με την αυτοκράτειρα Ευγενία, της οποίας κοσμήματα εκλάπησαν πρόσφατα από το Μουσείο του Λούβρου.
Το ζευγάρι πάντρεψε ο Μονσινιόρ Ριμπαντό, επικεφαλής κληρικός της Παναγίας των Παρισίων, ο οποίος απευθυνόμενος στο ζευγάρι είπε: «Τζαντ και Μαρτέν, καλωσορίσατε σε αυτόν τον καθεδρικό ναό. Μαρτέν, τον γνωρίζεις καλά, τον γνωρίζεις από ψηλά» αναφερόμενος στα χρόνια που ο γαμπρός εργάστηκε στο δύσκολο έργο της αποκατάστασης της στέγης του ναού.
Ο Λόρεντς, ο οποίος εργάστηκε για τρία χρόνια στο κολοσσιαίο εργοτάξιο της Νοτρ Νταμ, είχε ζητήσει από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού να του επιτραπεί να τελέσει τον γάμο του στον καθεδρικό ναό, αίτημα που εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση, καθώς η Παναγία των Παρισίων δεν φιλοξενεί πλέον ιδιωτικές τελετές.
Δείτε βίντεο:
«Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου, την αγάπη μας, με όλο τον κόσμο, με όλους όσοι τη χρειάζονται. Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο» δήλωσε ο Μαρτέν Λόρεντς βγαίνοντας από τον ναό, καθώς οι παρευρισκόμενοι τουρίστες τον χειροκροτούσαν.
Notre-Dame de Paris: un charpentier, qui avait participé à sa reconstruction, se marie dans la cathédrale https://t.co/GXtvNFccVq pic.twitter.com/B08J0VGLWf— BFMTV (@BFMTV) October 26, 2025
Η Παναγία των Παρισίων έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διάσημους γάμους, ανάμεσά τους το 1853, του Ναπολέων Γ΄ με την αυτοκράτειρα Ευγενία, της οποίας κοσμήματα εκλάπησαν πρόσφατα από το Μουσείο του Λούβρου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα