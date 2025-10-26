«Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου»: Ξυλουργός που συμμετείχε στην αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων παντρεύτηκε στον καθεδρικό ναό

Εργάστηκε για τρία χρόνια στο κολοσσιαίο εργοτάξιο της Νοτρ Νταμ, και ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού να του επιτραπεί να τελέσει τον γάμο του εκεί, αίτημα που εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση