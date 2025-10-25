Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μπαλτά στη Σεούλ: Τον πυροβόλησαν και του έκαναν ηλεκτροσόκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρώσος μεθυσμένος Μπαλτάς Σεούλ

Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μπαλτά στη Σεούλ: Τον πυροβόλησαν και του έκαναν ηλεκτροσόκ

Οι αρχές της Νότιας Κορέας αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά και άσφαιρα πυρά για να ακινητοποιήσουν τον 34χρονο άνδρα που προκαλούσε πανικό στο κέντρο της πόλης

Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μπαλτά στη Σεούλ: Τον πυροβόλησαν και του έκαναν ηλεκτροσόκ
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση σημειώθηκε στη Σεούλ, όταν ένας μεθυσμένος Ρώσος πολίτης, κρατώντας μπαλτά, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση πραγματικών και άσφαιρων πυρών, καθώς και όπλου ηλεκτροσόκ, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.


Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο SHOT, ο 34χρονος περιφερόταν στην περιοχή Μουνγκ Ντονγκ της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας σε κατάσταση μέθης, κραδαίνοντας τον μπαλτά και φωνάζοντας ασυναρτησίες. Ένας κάτοικος της περιοχής προσπάθησε να τον πλησιάσει, όμως ο άνδρας άρχισε να χτυπά με τον μπαλτά βιτρίνες καταστημάτων και να προκαλεί φθορές στους τοίχους, τρομοκρατώντας τους περαστικούς.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας που του ζήτησαν να αφήσει κάτω το αιχμηρό αντικείμενο. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να υπακούσει και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους. Οι αστυνομικοί αρχικά χρησιμοποίησαν όπλο ηλεκτροσόκ, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια προχώρησαν σε χρήση άσφαιρων πυρών. Όταν και αυτό δεν απέδωσε, έριξαν πραγματικά πυρά, καταφέρνοντας τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Ο Ρώσος μεταφέρθηκε στη φυλακή, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και εκφοβισμό. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο άνδρας φέρεται να διαθέτει βίζα πρόσφυγα, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα και την ψυχολογική του κατάσταση.

Ολες οι ειδήσεις

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης