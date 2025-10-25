Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μπαλτά στη Σεούλ: Τον πυροβόλησαν και του έκαναν ηλεκτροσόκ
Οι αρχές της Νότιας Κορέας αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά και άσφαιρα πυρά για να ακινητοποιήσουν τον 34χρονο άνδρα που προκαλούσε πανικό στο κέντρο της πόλης
Ένα επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση σημειώθηκε στη Σεούλ, όταν ένας μεθυσμένος Ρώσος πολίτης, κρατώντας μπαλτά, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση πραγματικών και άσφαιρων πυρών, καθώς και όπλου ηλεκτροσόκ, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο SHOT, ο 34χρονος περιφερόταν στην περιοχή Μουνγκ Ντονγκ της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας σε κατάσταση μέθης, κραδαίνοντας τον μπαλτά και φωνάζοντας ασυναρτησίες. Ένας κάτοικος της περιοχής προσπάθησε να τον πλησιάσει, όμως ο άνδρας άρχισε να χτυπά με τον μπαλτά βιτρίνες καταστημάτων και να προκαλεί φθορές στους τοίχους, τρομοκρατώντας τους περαστικούς.
Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας που του ζήτησαν να αφήσει κάτω το αιχμηρό αντικείμενο. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να υπακούσει και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους. Οι αστυνομικοί αρχικά χρησιμοποίησαν όπλο ηλεκτροσόκ, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια προχώρησαν σε χρήση άσφαιρων πυρών. Όταν και αυτό δεν απέδωσε, έριξαν πραγματικά πυρά, καταφέρνοντας τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.
Ο Ρώσος μεταφέρθηκε στη φυλακή, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και εκφοβισμό. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο άνδρας φέρεται να διαθέτει βίζα πρόσφυγα, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα και την ψυχολογική του κατάσταση.
