Οι ΗΠΑ και η Ρωσία κοντά σε διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Η κατάσταση στην Πόκροφσκ κάνει επίσης ολοένα πιο δύσκολο τον ανεφοδιασμό στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ. Στοιχεία του ρωσικού στρατού επιχειρούν επί του παρόντος στο βόρειο τμήμα της. Αν πέσει η Πόκροφσκ, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανών στρατιωτικών από τη Μίρνοχραντ θα είναι ανέφικτη.Η Πόκροφσκ και η Μίρνοχραντ διεκδικούνται για μήνες και απειλούνται με περικύκλωση από τον ρωσικό στρατό. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωνε πως διεξήχθησαν επιτυχημένες αντεπιθέσεις, όμως οι δηλώσεις αυτές αμφισβητούνται από παρατηρητές.