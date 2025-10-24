«Γη αντί ειρήνης»: Μοντέλο Κοσόβου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτείνει ο ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης - Ο ρόλος του ΝΑΤΟ, οι ενστάσεις της Ρωσίας