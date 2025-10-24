Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στο Κίεβο

Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων