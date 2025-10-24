Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στο Κίεβο
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στο Κίεβο
Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων
Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου.
«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.
Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.
«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.
Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.
«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.
Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.
«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.
Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα