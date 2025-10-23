Τραμπ στο Time: Αν δεν ανάγκαζα τον Νετανιάχου να σταματήσει, θα συνέχιζε για χρόνια τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τόνισε πως ο Αμπάς δεν μπορεί να ηγηθεί της Παλαιστινιακής Αρχής