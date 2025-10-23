Τραμπ στο Time: Αν δεν ανάγκαζα τον Νετανιάχου να σταματήσει, θα συνέχιζε για χρόνια τον πόλεμο
Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τόνισε πως ο Αμπάς δεν μπορεί να ηγηθεί της Παλαιστινιακής Αρχής
Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο περιοδικό Time ότι ανάγκασε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, ο πόλεμος ίσως να συνεχιζόταν για χρόνια.
Στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε σήμερα και δόθηκε στις 15 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ο Τραμπ τόνισε πως είπε στον Νετανιάχου ότι ο πόλεμος δεν μπορούσε να συνεχιστεί ατελείωτα.
«Του είπα "Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμήσεις όλο τον κόσμο. Μπορείς να κάνεις μεμονωμένες μάχες, αλλά όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου. Και το Ισραήλ είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με τον κόσμο"».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε, λέγοντας: «Τον σταμάτησα, γιατί θα συνέχιζε να προχωρά. Θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια. Θα συνέχιζε για χρόνια. Και τον σταμάτησα, και όλοι ήρθαν μαζί, ενώθηκαν, όταν τον σταμάτησα, ήταν καταπληκτικό».
Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προσπάθεια του Ισραήλ να πλήξει ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ ως «λάθος» που ήταν «φρικτό», αλλά είπε ότι τελικά δημιούργησε δυναμική προς τη συμφωνία. «Και όταν έκανε αυτό το τακτικό λάθος, εκείνο στο Κατάρ, και αυτό ήταν φρικτό, αλλά στην πραγματικότητα, και το είπα στον Εμίρη, ήταν ένα από τα πράγματα που μας έφερε όλους μαζί».
Ισραήλ και Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνουν τις σχέσεις τους ως το τέλος του χρόνου
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου.
«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα ηγηθεί», απάντησε σε ερώτηση για την εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ. «Είχαν το πρόβλημα της Γάζας και το πρόβλημα του Ιράν. Τώρα δεν έχουν αυτά τα δύο προβλήματα».
Όταν ρωτήθηκε αν «η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες Αβραάμ μέχρι το τέλος του χρόνου», απάντησε: «Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει».
Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας κάποια στιγμή, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ηγέτη των Παλαιστινίων. «Δεν έχουν ηγέτη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όχι έναν ορατό ηγέτη, και δεν θέλουν πραγματικά, γιατί κάθε ένας από αυτούς τους ηγέτες έχει πυροβοληθεί και σκοτωθεί. Δεν είναι μία δουλειά που τραβάει».
Trump on Israel annexing the West Bank:— Clash Report (@clashreport) October 23, 2025
It won't happen. It won’t happen because I gave my word to the Arab countries. And you can't do that now. We've had great Arab support.
Israel would lose all of its support from the United States if that happened. pic.twitter.com/w2b0KP4dXD
