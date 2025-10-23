Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Ινδός οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε καραμπόλα στο Οντάριο – Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Ο 21χρονος Ινδός οδηγός, που βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ και υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο του Οντάριο
Ένας 21χρονος Ινδός συνελήφθη αφού το φορτηγό που οδηγούσε προκάλεσε καραμπόλα οκτώ οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο του Οντάριο την Τρίτη(21/10), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Το βίντεο από την κάμερα του ταμπλό δείχνει ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν προσπαθεί καν να φρενάρει πριν συγκρουστεί με πολλά οχήματα στον αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια.
Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον οδηγό, τον 21χρονο Jashanpreet Singh, ινδικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του δυστυχήματος.
Την Τετάρτη, αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Singh βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή του ατυχήματος, καθώς είχε εισέλθει στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα το 2022.
Η αστυνομία ενημέρωσε ότι δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από το σημείο, ενώ πέντε ακόμη μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, όπου ένα από αυτά υπέκυψε στα τραύματά του. Η κατάσταση των υπολοίπων θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστή.
Ο Singh αντιμετωπίζει κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, πρόκληση σωματικών βλαβών και βαριά ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Horrific Dash cam footage shows the driver of this semi doesn’t even attempt to brake before crashing into several vehicles on the 10 freeway in Ontario, California— HDNewslive (@HDNewslive) October 23, 2025
21-year old truck driver arrested on suspicion of DUI in a horrific crash on the 10 Freeway in Ontario, California pic.twitter.com/J2yxxKYGkV
