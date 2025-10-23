Ζαχάροβα για κυρώσεις Τραμπ στη Μόσχα: Δεν μας προκαλούν πρόβλημα, αλλά είναι αντιπαραγωγικές ως προς την αναζήτηση ειρήνης
Ζαχάροβα για κυρώσεις Τραμπ στη Μόσχα: Δεν μας προκαλούν πρόβλημα, αλλά είναι αντιπαραγωγικές ως προς την αναζήτηση ειρήνης
Τα μέτρα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν πλέον εις βάρος της, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ για το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας που ανακοίνωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα στη Ρωσία.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναπτύξει ισχυρή ανοσία απέναντι στους περιορισμούς της Δύσης» ανέφερε η Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας πάντως τις αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις «εξαιρετικά αντιπαραγωγικές» όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία.
Η ίδια αναφέρθηκε στις δηλώσεις της και στο 19ο πακέτο κυρώσεων που ενέκριναν σήμερα επίσημα οι 27 χώρες της ΕΕ. Όπως τόνισε, τα μέτρα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν πλέον εις βάρος της, καθώς «οι δυνατότητες για την περαιτέρω επέκτασή τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί». Οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν, σημείωσε η Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει αναλόγως στις νέες κυρώσεις, με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα επίσημα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG). Τα 27 κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει το πακέτο χθες Τετάρτη το βράδυ, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.
Η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.
Εξάλλου το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, ανέφερε η ανακοίνωση
Το πακέτο «στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X.
«Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποδέσμευση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.
Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων
Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα επίσημα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG). Τα 27 κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει το πακέτο χθες Τετάρτη το βράδυ, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.
Η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.
Εξάλλου το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, ανέφερε η ανακοίνωση
Το πακέτο «στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X.
«Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποδέσμευση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.
