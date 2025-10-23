Τι επιπτώσεις θα έχουν οι κυρώσεις του Τραμπ κατά των ρωσικών Rosneft και Lukoil – Άλμα 3% για το πετρέλαιο

Αλλάζει ριζικά η προσέγγιση της Δύσης, καθώς μέχρι σήμερα οι προσπάθειες – όπως το πλαφόν τιμής της G7 – είχαν στόχο να περιορίσουν τα έσοδα του Κρεμλίνου χωρίς να διαταράξουν τη ροή του πετρελαίου στην αγορά