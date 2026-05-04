Για επτά ανθρωποκτονίες κατηγορείται ο οδηγός που θέρισε με το αμάξι του πλήθος πεζών στο Βέλγιο το 2022



Έξι νεκροί επί τόπου

Justitie en media hebben nooit de mogelijke link met radicale islam onderzocht bij aanslag op carnavalisten in Strépy. Nochtans deed ik opvallende research! Ook vandaag geen woord hierover nu het assisenproces is gestart van dader Paolo Falzone en medepassagier Antonino Falzone. https://t.co/0HdZxXV4KE — Peter Velle (@PVelleAntiJihad) May 4, 2026



Συνέχισε την πορεία του επί ένα χιλιόμετρο

Το αυτοκίνητο παρέσυρε σχεδόν 100 ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στο οδόστρωμα.Από τον Μάιο του 2020 μέχρι το δυστύχημα, τον Μάρτιο του 2022, ο Φαλζόν είχε αναρτήσει περισσότερα από 100 βίντεο του ίδιου μέσα στην ολοκαίνουρια BMW του.Εκείνη την Κυριακή του καρναβαλιού, η πρόσκρουση στο «τείχος των πεζών» που βρέθηκαν μπροστά του ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου. Οι διασώστες μετέφεραν σε νοσοκομεία καμιά σαρανταριά τραυματίες – πολλοί ήταν σε σοβαρή κατάσταση και ένας από αυτούς πέθανε το 2024.Γεγονός πρωτοφανές για τροχαίο δυστύχημα, η δίκη διεξάγεται ενώπιον ενόρκων. Ο Πάολο Φαλζόν κατηγορείται για επτά ανθρωποκτονίες και 81 απόπειρες – όσοι ήταν και οι συγκεντρωμένοι καρναβαλιστές.Ο δικηγόρος του πάντως αμφισβητεί το κατηγορητήριο. Όπως είπε, ο πελάτης του παραδέχεται ότι συχνά έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα αλλά «ουδέποτε είχε την πρόθεση να σκοτώσει» κανέναν. Προέτρεψε τους ενόχους να τον κρίνουν «για αυτά που έκανε» και να μην επηρεαστούν «από μίσος».«Ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, αδυνατώ να το κατανοήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λορενά Κασκαρανό, που έχασε τους γονείς και τον θείο της στο δυστύχημα.Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 270 μάρτυρες κατηγορίας, με σκοπό να αποδείξουν ότι ο 38χρονος δεν επέδειξε απλώς αμέλεια ή απερισκεψία. «Δεν μπορώ να καταλάβω πως παρασέρνεις κάποιον, περνάς από πάνω του, συνεχίζεις το δρόμο σου και μετά λες ότι ήταν ακούσιο, αυτό είναι ανήκουστο!» είπε ο Ζαν-Φιλίπ Μαγιάνς, ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής.Για τους ενόρκους, ένα σημείο-κλειδί είναι να διαλευκάνουν γιατί ο Φαλζόν συνέχισε την πορεία του επί ένα χιλιόμετρο, μέχρι να σταματήσει τελικά το αυτοκίνητο. Πολύ περισσότερο που δύο άνθρωποι είχαν διαπεράσει το παρμπρίζ του οχήματος και ένας τρίτος βρέθηκε στην οροφή του – απ’ όπου έπεσε στην πορεία. Μάρτυρες είπαν ότι είδαν το αυτοκίνητο να επιταχύνει και να περνάει πάνω από το σώμα αυτού του «Ζιλ».Ο Πάολο Φαλζόν μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη 30 ετών. Ο συνοδηγός του δικάζεται επίσης, για παράλειψη παροχής βοήθειας σε άνθρωπο που διέτρεχε κίνδυνο.