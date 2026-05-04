Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014: Είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ για τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ
Στη μυστική συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Γερμανό πρέσβη στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου το 2014 αναφέρεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Λίγη ώρα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού και τις αποκαλύψεις για το περιεχόμενο των συνομιλιών του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό αξιωματούχο, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «φοβερό ψεύτη» και πρόσθεσε ότι «είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της Νεωτέρας μας ιστορίας!».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα το 2014 αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ του @SkaitvGR των κ. Βαρβιτσιώτη/Δενδρινού, ότι την ίδια ακριβώς ώρα που έλεγε στον κόσμο τα “go back madame Merkel”, «θα καταργήσουμε τα Μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο», και «ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι Αγορές», την ίδια ακριβώς στιγμή ζήτησε και είδε κρυφά στο γραφείο του τον Πρέσβη και του είπε:
«Το άγνωστο ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2015: Μετάφερε στο Βερολίνο ότι θα συνεργαστούμε. Ο Πίτερ Σόοφ, γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά την δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν».
Ο @atsipras είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της Νεωτέρας μας ιστορίας! Φοβερός ψεύτης!»
Δείτε την ανάρτησή του
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 4, 2026
