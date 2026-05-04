Πάνω από 30 τόνους κοκαΐνης εντόπισε η Ισπανία σε πλοίο με προορισμό την Ευρώπη
Η ισπανική αστυνομία κατάσχεσε από πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, η οποία θεωρείται ρεκόρ για τη χώρα, πιθανόν μάλιστα και διεθνώς.

Η Πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι εντόπισε μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών (33 έως 50 τόνοι) όταν αναχαίτισε ένα φορτηγό πλοίο σε διεθνή ύδατα, ανακοίνωσε η κύρια συνδικαλιστική ένωση του σώματος, η AUGC. Χαρακτήρισε μάλιστα την ενέργεια «ιστορικό πλήγμα για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Το πλοίο εντοπίστηκε ανοιχτά των Καναρίων Νήσων την Παρασκευή και συνελήφθησαν περίπου 20 άτομα. Είχε αναχωρήσει από τη Σιέρα Λεόνε και κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Η Πολιτοφυλακή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την έρευνα για νομικούς λόγους, αναφέρει το BBC.





Η Πολιτοφυλακή δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X που δείχνει τα ναρκωτικά στοιβαγμένα στο αμπάρι του πλοίου που αναχαιτίστηκε. «Σήμερα γράφεται ιστορία στη Ναυτική Υπηρεσία της Πολιτοφυλακής», έγραψε.

Η συνήθης πρακτική είναι το σκάφος να ξεφορτώνει τα ναρκωτικά σε μικρότερα πριν φτάσει το πλοίο στην Ευρώπη.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, οι ισπανικές Αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης που μεταφέρονταν δια θαλάσσης.

