Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας για τους Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα της βίας εποίκων

Ένα νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των Παλαιστινίων που είναι αντιμέτωποι με τη βία Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, θα ξεκινήσει προσεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα η Παλαιστινιακή Αρχή και το γραφείο της ΕΕ στην Ιερουσαλήμ.Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργόςανέφερε ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση των Παλαιστινίων, θα ξεκινήσει "ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων", σύμφωνα με ανακοίνωση.«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που η ΕΕ αναπτύσσειγια την τεκμηρίωση των επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων από βίαιους Ισραηλινούς εποίκους και τη στήριξη των κοινοτήτων που υφίστανται τέτοιες επιθέσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο του αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παλαιστινιακά εδάφη.Πηγή από το γραφείο πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα «που εκπονείται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υποστηρίζεται από την ΕΕ», θα παράσχει παρουσία προστασίας και προστατευτικό εξοπλισμό, όπως φράχτες, στα παλαιστινιακά χωριά που είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις εποίκων.Τα έργα θα διαρκέσουν λίγους μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν και ο προϋπολογισμός τους θα ανέλθει σε «», διευκρίνισε η ίδια πηγή.Η βία εξτρεμιστών εποίκων είναι, το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.Οιείναι οι πιο ευάλωτες λόγω της απομόνωσής τους, με ξυλοδαρμούς, καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις, κλοπές βοοειδών και εμπρησμούς που αναφέρονται σχεδόν καθημερινά.Οι ΜΚΟ προσπαθούν να εμποδίσουν τη βία με διαφόρους τρόπους, κυρίως στέλνοντας Ισραηλινούς ή ξένους ακτιβιστές να μένουν κοντά σε Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, με την ελπίδα να αποτρέψουν τις επιθέσεις, έναν μηχανισμό που αποκαλούν «».Μη Κυβερνητική Οργάνωση που εμπλέκεται σε αυτό το είδος δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγει συζητήσεις με την ΕΕ για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος.Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους, μέσα σε οικισμούς που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος, τουλάχιστον 1.050 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλοί μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής.