Οι Ρώσοι έχασαν έδαφος στην Ουκρανία τον Απρίλιο, για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023

Μικρή υποχώρηση 120 km² για τη Ρωσία – Τι δείχνει η ανάλυση ISW





Έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου ευρείας κλίμακας, σφοδρές μάχες συνεχίζονται ακατάπαυστα στο μέτωπο, ενώ οι δύσκολες διπλωματικές διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.







Η υποχώρηση των δυνάμεων της Μόσχας που αναφέρει το ISW δεν είναι ωστόσο συνολική: Ρώσοι στρατιωτικοί παραμένουν σε θέσεις όπου έχουν διεισδύσει στα τρία τέταρτα των περιοχών όπου η Ουκρανία έχει ανακτήσει έδαφος.



Ο ρωσικός στρατός στέλνει συνεχώς μικρές ομάδες στρατιωτών για να λαμβάνουν θέση σε τμήματα του μετώπου, το οποίο αποτελείται από μεταβαλλόμενες ζώνες πλάτους χιλιομέτρων, που συνεχώς εκτίθενται σε επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και κρύβονται εκεί για να διευκολύνουν στη συνέχεια την προώθηση του μεγαλύτερου μέρους των στρατευμάτων.







Το κέρδος του Κίεβου είναι η συνέχιση της επιβράδυνσης της ρωσικής προώθησης από τον Δεκέμβριο του 2025, σε σημείο που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν είχαν καταγράψει σχεδόν καμία πρόοδο σε ουκρανικό έδαφος τον Μάρτιο (23 km2).



"Οι ουκρανικές χερσαίες αντεπιθέσεις και τα πλήγματα μέσης εμβέλειας, ο αποκλεισμός της χρήσης από ρωσικές δυνάμεις των τερματικών Starlink στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2026, και η καταστολή του Telegram από το Κρεμλίνο επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα στις τάξεις του ρωσικού στρατού", δηλώνει το ινστιτούτο.



Τον Απρίλιο, χωρίς να σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να προωθηθεί σε διάφορα μέρη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου: περίπου 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε καθεμιά από τις τρείς περιοχές της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ. Η Ρωσία ωστόσο κατέλαβε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα ανατολικά του Κραματόρσκ (Ντονέτσκ).



Οι εκτιμήσεις αυτές αποκλείουν επίσης την προώθηση που δηλώνει ότι έχει σημειώσει η ρωσική πλευρά, την οποία ούτε επιβεβαιώνει ούτε αρνείται το ISW, που συνεργάζεται με το Critical Threats Project (βραχίονα του American Enterprise Institute (AEI), άλλο αμερικανικό κέντρο αναλύσεων που ειδικεύεται στη μελέτη των συγκρούσεων.



Παρότι τα ουκρανικά κέρδη τον Απρίλιο είναι τα πρώτα που καταγράφονται τα τελευταία δυόμιση χρόνια, παραμένουν οριακά: 120 km² δεν αντιπροσωπεύουν παρά το 0,02% του ουκρανικού εδάφους συμπεριλαμβάνοντας την Κριμαία και το Ντονμπάς.



Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία κατέχει λίγο περισσότερο από το 19% της χώρας, εκ του οποίου το 7% στην Κριμαία και στις περιοχές της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς, που ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022. Το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής προώθησης στην Ουκρανία καταγράφηκε τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.