Αναστάτωση σε σιδηροδρομικό σταθμό του Σάλτσμπουργκ λόγω διαρροής χημικών
Οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως, αν και η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί, είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων (OBB).
Ειδικά συνεργεία αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη διαρροή.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Kurier, η χημική ουσία που διέρρευσε από το βαγόνι ήταν μεθυλικό νάτριο.
Τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, αλλά οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες.
Gefährliche Substanz: Salzburger Hauptbahnhof komplett gesperrt #salzburg https://t.co/PCyVD1GNNH— 5 Minuten (@5minutenat) May 4, 2026
