Τρομακτικά πλάνα από τεράστια φωτιά σχεδόν 1.000 στρεμμάτων στην Αριζόνα, δείτε βίντεο
Άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 50 χλμ./ώρα συνέβαλαν στην πολύ γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς και ανάγκασαν τα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής να παραμείνουν στο έδαφος

Εντυπωσιακά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την τεράστια φωτιά έκτασης σχεδόν 1.000 στρεμμάτων που συνεχίζει να καίει από το Σάββατο (2/5) στο Buckeye της Αριζόνας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες αλλά οι ισχυροί άνεμοι, που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την έκταση της φωτιάς δεν καθιστούν εύκολο το έργο της κατάσβεσης.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του independent, η πυρκαγιά στο West Valley, που έλαβε το όνομα «Χέιζεν», ξέσπασε γύρω στις 3 μ.μ. το Σάββατο, και επεκτάθηκε κατά περισσότερα από 300 στρέμματα μόνο εκείνη τη νύχτα. Μέχρι την Κυριακή, η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί σε έκταση 980 στρεμμάτων. Μέχρι και τη Δευτέρα (4/5) η φωτιά δεν έχει περιοριστεί καθόλου.

«Στάχτες πέφτουν από τον ουρανό»

Η φωτιά έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που οι κάτοικοι της περιοχής τη χαρακτηρίζουν ως «ζώνη πολέμου». Κάτοικοι κοντά στον ποταμό Gila ανέφεραν ότι οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Parkside Travel Trailer Park. «Φαινόταν σαν να ήταν ακριβώς από πάνω μας εκείνη τη στιγμή. Τα μάτια μου καίνε. Στάχτες πέφτουν από τον ουρανό», είπε ο κάτοικος της περιοχής Noah Hill.

Οι άνεμοι έφτασαν ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώρα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Buckeye μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, αλλά τα μέτρα εναέριας κατάσβεσης έχουν περιοριστεί λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Ένα ελικόπτερο που είχε αρχικά αποσταλεί για να συμβάλει στην κατάσβεση αναγκάστηκε να προσγειωθεί, καθώς οι άνεμοι έφτασαν ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώρα.

Η Arizona Public Service (APS) απενεργοποίησε προσωρινά τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ως προληπτικό μέτρο. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί ως επί το πλείστον, αν και ορισμένος ηλεκτρικός εξοπλισμός έχει υποστεί ζημιές από τη φωτιά.

Οι πυροσβέστες στη γύρω περιοχή απομακρύνουν τη βλάστηση και τα ξηρά υπολείμματα για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί εκκενώσεις και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
