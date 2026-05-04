Τρομακτικά πλάνα από τεράστια φωτιά σχεδόν 1.000 στρεμμάτων στην Αριζόνα, δείτε βίντεο
Άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 50 χλμ./ώρα συνέβαλαν στην πολύ γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς και ανάγκασαν τα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής να παραμείνουν στο έδαφος
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του independent, η πυρκαγιά στο West Valley, που έλαβε το όνομα «Χέιζεν», ξέσπασε γύρω στις 3 μ.μ. το Σάββατο, και επεκτάθηκε κατά περισσότερα από 300 στρέμματα μόνο εκείνη τη νύχτα. Μέχρι την Κυριακή, η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί σε έκταση 980 στρεμμάτων. Μέχρι και τη Δευτέρα (4/5) η φωτιά δεν έχει περιοριστεί καθόλου.
ZERO CONTAINMENT 🔥: Aerial views from the Hazen Fire near Buckeye, Arizona, show a wall of towering smoke rising hundreds of feet over the brush as the fire continues to burn nearly 1,000 acres. pic.twitter.com/Nb7Aulep7Z— FOX Weather (@foxweather) May 4, 2026
«Στάχτες πέφτουν από τον ουρανό»Η φωτιά έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που οι κάτοικοι της περιοχής τη χαρακτηρίζουν ως «ζώνη πολέμου». Κάτοικοι κοντά στον ποταμό Gila ανέφεραν ότι οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Parkside Travel Trailer Park. «Φαινόταν σαν να ήταν ακριβώς από πάνω μας εκείνη τη στιγμή. Τα μάτια μου καίνε. Στάχτες πέφτουν από τον ουρανό», είπε ο κάτοικος της περιοχής Noah Hill.
New video shows a fast-moving brush fire burning through Arizona, growing to nearly 1,000 acres as the flames continue to spread.— Fox News (@FoxNews) May 4, 2026
The wildfire is 0% contained, but officials say right now there is no threat to any people, animals, or buildings in the area. pic.twitter.com/QACf50WFyJ
Οι άνεμοι έφτασαν ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώραΣύμφωνα με την Πυροσβεστική του Buckeye μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, αλλά τα μέτρα εναέριας κατάσβεσης έχουν περιοριστεί λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Ένα ελικόπτερο που είχε αρχικά αποσταλεί για να συμβάλει στην κατάσβεση αναγκάστηκε να προσγειωθεί, καθώς οι άνεμοι έφτασαν ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώρα.
Η Arizona Public Service (APS) απενεργοποίησε προσωρινά τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ως προληπτικό μέτρο. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί ως επί το πλείστον, αν και ορισμένος ηλεκτρικός εξοπλισμός έχει υποστεί ζημιές από τη φωτιά.
Οι πυροσβέστες στη γύρω περιοχή απομακρύνουν τη βλάστηση και τα ξηρά υπολείμματα για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί εκκενώσεις και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
Authorities ramp up efforts as wildfires continue to blaze near Phoenix, Arizona. pic.twitter.com/jVqSQkukCP— ABC News (@ABC) May 4, 2026
