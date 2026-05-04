Κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral, 58χρονος είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτριες - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊλάνδη Κηδεία Χορεύτριες

Κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral, 58χρονος είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτριες - Δείτε βίντεο

Η τελετή περιλάμβανε μουσική και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιουργώντας μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες

Κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral, 58χρονος είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτριες - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μια κηδεία στην Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της τελευταίας επιθυμίας του εκλιπόντος, που ήταν ένα πάρτι με χορεύτριες.

Ειδικότερα ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου, είχε ζητήσει από την οικογένειά του να μην πραγματοποιηθεί μια παραδοσιακή τελετή πένθους, αλλά να τιμηθεί η μνήμη του με έναν πιο γιορτινό τρόπο. Συγκεκριμένα, είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να μοιάζει περισσότερο με πάρτι, απορρίπτοντας τη θλίψη και το πένθος.


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AsiaOne (@asiaonecom)


Η οικογένειά του, σύμφωνα με το δίκτυο Asia One, επέλεξε να σεβαστεί πλήρως την επιθυμία του. Η τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου περιλάμβανε μουσική και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιουργώντας μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες στην περιοχή.

Σύμφωνα με συγγενείς του, ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος χαρούμενος και ζεστός, που αντιμετώπιζε τη ζωή με θετική διάθεση και είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχαιρετηθεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του.

Η τελετή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ το σχετικό υλικό έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, κάνοντας την κηδεία γνωστή πέρα από τα σύνορα της Ταϊλάνδης.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης