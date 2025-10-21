Γάζα: Η Χαμάς συμμετέχει μυστικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβέρνησης τεχνοκρατών, λένε ισραηλινά μέσα

συμμετέχει μυστικά στη διαμόρφωση μιας μελλοντικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας, παραβιάζοντας, έτσι, το σχέδιο ειρήνης του, σύμφωνα με αναφορά του ισραηλινού κρατικού τηλεοπτικού σταθμούΌπως αναφέρει ο ιστότοπος του, η Χαμάς έχει επιλέξει περίπου τους μισούς υπουργούς της τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα σχηματιστεί, επιλέγοντας άτομα που υποστηρίζουν - όχι ρητά και δημόσια - την οργάνωση και τις αρχές της. Η Παλαιστινιακή Αρχή επέλεξε το υπόλοιπο μισό της κυβέρνησης.Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, οι Άραβες μεσολαβητές είναι ενήμεροι για τη συμμετοχή της Χαμάς στη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβέρνησης στη Γάζα. Στην πραγματικότητα, αυτό θα επιτρέψει στην Χαμάς να διατηρήσει κάποιο έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας και μετά το τέλος του πολέμου, σημειώνει ο συντάκτης του δημοσιεύματος.Θυμίζεται πως το σχέδιο τωντουαποκλείει τη Χαμάς από το να κυβερνά άμεσα ή έμμεσα τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον. Παράλληλα, οκαι άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει σχεδόν σε κάθε δήλωσή τους ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να πετύχει την πλήρη στρατιωτική και πολιτική εξάλειψη της Χαμάς από τη Λωρίδα.