Γάζα: Η Χαμάς συμμετέχει μυστικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβέρνησης τεχνοκρατών, λένε ισραηλινά μέσα
Γάζα: Η Χαμάς συμμετέχει μυστικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβέρνησης τεχνοκρατών, λένε ισραηλινά μέσα
Η Χαμάς φέρεται να έχει επιλέξει τους μισούς υπουργούς της μελλοντικής κυβέρνησης, παραβιάζοντας το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ
Η Χαμάς συμμετέχει μυστικά στη διαμόρφωση μιας μελλοντικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας, παραβιάζοντας, έτσι, το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αναφορά του ισραηλινού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού Kan.
Όπως αναφέρει ο ιστότοπος του Kan, η Χαμάς έχει επιλέξει περίπου τους μισούς υπουργούς της τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα σχηματιστεί, επιλέγοντας άτομα που υποστηρίζουν - όχι ρητά και δημόσια - την οργάνωση και τις αρχές της. Η Παλαιστινιακή Αρχή επέλεξε το υπόλοιπο μισό της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, οι Άραβες μεσολαβητές είναι ενήμεροι για τη συμμετοχή της Χαμάς στη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβέρνησης στη Γάζα. Στην πραγματικότητα, αυτό θα επιτρέψει στην Χαμάς να διατηρήσει κάποιο έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας και μετά το τέλος του πολέμου, σημειώνει ο συντάκτης του δημοσιεύματος.
Θυμίζεται πως το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ αποκλείει τη Χαμάς από το να κυβερνά άμεσα ή έμμεσα τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον. Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει σχεδόν σε κάθε δήλωσή τους ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να πετύχει την πλήρη στρατιωτική και πολιτική εξάλειψη της Χαμάς από τη Λωρίδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Όπως αναφέρει ο ιστότοπος του Kan, η Χαμάς έχει επιλέξει περίπου τους μισούς υπουργούς της τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα σχηματιστεί, επιλέγοντας άτομα που υποστηρίζουν - όχι ρητά και δημόσια - την οργάνωση και τις αρχές της. Η Παλαιστινιακή Αρχή επέλεξε το υπόλοιπο μισό της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, οι Άραβες μεσολαβητές είναι ενήμεροι για τη συμμετοχή της Χαμάς στη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβέρνησης στη Γάζα. Στην πραγματικότητα, αυτό θα επιτρέψει στην Χαμάς να διατηρήσει κάποιο έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας και μετά το τέλος του πολέμου, σημειώνει ο συντάκτης του δημοσιεύματος.
Θυμίζεται πως το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ αποκλείει τη Χαμάς από το να κυβερνά άμεσα ή έμμεσα τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον. Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει σχεδόν σε κάθε δήλωσή τους ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να πετύχει την πλήρη στρατιωτική και πολιτική εξάλειψη της Χαμάς από τη Λωρίδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα