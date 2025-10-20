Διάρρηξη στο Λούβρο: Ισραηλινή εταιρεία λέει πως ανέλαβε να βρει δράστες και κλοπιμαία - Διαψεύδει η διοίκηση του Μουσείου
Η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group υποστηρίζει ότι της ζητήθηκε να εντοπίσει τους δράστες και τα κλοπιμαία – Το Μουσείο αρνείται κάθε επαφή
Αντικρουόμενες πληροφορίες προέκυψαν σχετικά με τη διερεύνηση της θεαματικής διάρρηξης που σημειώθηκε την Κυριακή στη Γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο, καθώς ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει να εντοπίσει τους δράστες, ενώ η διεύθυνση του μουσείου διαψεύδει τη συγκεκριμένη συνεργασία.
Συγκεκριμένα, η ιδιωτική ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι το Μουσείο του Λούβρου της ζήτησε να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό των πολύτιμων αντικειμένων που εκλάπησαν στη διάρκεια της διάρρηξης, μέρα μεσημέρι την Κυριακή.
«Το Λούβρο μας ζήτησε κατ’ εξαίρεση να ταυτοποιήσουμε τους εμπλεκόμενους στη διάρρηξη και να εντοπίσουμε τα κλοπιμαία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ζβίκα Ναβέχ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προηγούμενη επιτυχία της εταιρείας στον εντοπισμό έργων που είχαν κλαπεί από γερμανικό μουσείο το 2019 ήταν καθοριστική για την επιλογή της.
Ωστόσο, η διοίκηση του Λούβρου διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία. «Η διεύθυνση του Λούβρου το διαψεύδει», ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου, απαντώντας σε ερώτηση του AFP, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Το CGI Group είχε υποστηρίξει ότι επελέγη από το μουσείο «λόγω της εμπειρίας και της επιτυχίας του στην εξιχνίαση της ληστείας ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη Δρέσδη το 2019». Η ληστεία στο Λούβρο, η οποία σημειώθηκε την Κυριακή στη Γκαλερί του Απόλλωνα, σόκαρε τη Γαλλία, με τις αρχές να διεξάγουν ευρείας κλίμακας έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και των πολύτιμων κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν.
