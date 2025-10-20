Ισραήλ: Για επίσκεψη του Βανς τη Τρίτη, μιλούν τοπικές Αρχές - Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς
Ισραήλ: Για επίσκεψη του Βανς τη Τρίτη, μιλούν τοπικές Αρχές - Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς
Στο Ισραήλ σήμερα οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να φθάσει την Τρίτη στο Τελ Αβίβ, με την Αρχή Αερολιμένων Ισραήλ να προειδοποιεί για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λειτουργικές αλλαγές στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» μεταξύ 10:30 και 13:30. Το ταξίδι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την Ουάσινγκτον ούτε από την ισραηλινή πλευρά.
Η Αρχή Αερολιμένων γνωστοποίησε ότι αναμένονται διακοπές στην κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο στο χρονικό διάστημα 10:30–13:30 τοπική ώρα και ότι ορισμένες πτήσεις θα μετακινηθούν σε διαφορετικό τερματικό σταθμό για λόγους ομαλής λειτουργίας. Παρά την επιχειρησιακή προετοιμασία, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο ή το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ σχετικά με την επίσκεψη.
Σημειώνεται πως σήμερα έφτασαν στο Ισραήλ οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και συναντήθηκαν με τον Μπενιαμίν Νςετανιάχου.
Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς
Στο διπλωματικό μέτωπο, αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με Καταριανούς και Αιγύπτιους αξιωματούχους με αντικείμενο τη συνέχιση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στον απόηχο ισραηλινών πληγμάτων σε πολλαπλούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα, μία ημέρα αφότου Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση που το Ισραήλ χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας. Η Χαμάς αρνείται ότι είχε γνώση της επίθεσης και, από την πλευρά της, κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση των όρων που ισχύουν από τις 10 Οκτωβρίου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην αντιπροσωπεία της Χαμάς ηγείται ο Χαλίλ αλ-Χάγια, με την οργάνωση να αναφέρει ότι οι συνομιλίες θα θίξουν «τις δεκάδες αεροπορικές επιδρομές που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς στη Γάζα». Παράλληλα, προγραμματίζονται επαφές με Αιγύπτιους αξιωματούχους για επικείμενο ενδοπαλαιστινιακό διάλογο στο Κάιρο, με στόχο την «ενοποίηση των παλαιστινιακών παρατάξεων».
