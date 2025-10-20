Στο Ισραήλ έφτασαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ - Οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποτρέψουν ρήγματα στην εκεχειρία
Η χθεσινή δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών από πυρά της Χαμάς, απειλεί την ήδη εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας
Στο Ισραήλ έφτασαν τη Δευτέρα ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.
Η επίσκεψή τους αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, μια μέρα μετά τη δολοφονία δύο στρατιωτών των IDF σε επίθεση της Χαμάς και την αντίδραση του Ισραήλ με αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.
Στο μεταξύ, το Ισραήλ προειδοποίησε τα μέλη της Χαμάς που έχουν καταφύγει στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής — το 53% της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο ως μέρος της εκεχειρίας — να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή, διαφορετικά θα γίνουν στόχος.
Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να μεταφέρει την προειδοποίηση αυτή στη Χαμάς μέσω του διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο οποίος επιβλέπει την εκεχειρία στη Γάζα.
«Όλοι οι μαχητές της Χαμάς που βρίσκονται πέρα από την Κίτρινη Γραμμή, σε έδαφος υπό ισραηλινό έλεγχο, πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως. Οι ηγέτες της Χαμάς θα φέρουν την ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.
«Όποιος παραμείνει στην περιοχή θα γίνει στόχος χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, ώστε οι δυνάμεις του IDF να μπορούν να δράσουν ελεύθερα και άμεσα ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», πρόσθεσε.
