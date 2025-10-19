Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα - Βίντεο
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα - Βίντεο
Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση της Πλαταιών με την Σπάρτης όταν ένα ΙΧ παραβίασε το Stop
Τροχαίο με δύο νέους άνδρες να εγκλωβίζονται σε ΙΧ και να μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα στο «Γεννηματάς» σημειώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ στην Καλλιθέα.
Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση της Πλαταιών με την Σπάρτης όταν ένα ΙΧ παραβίασε το Στοπ. Το σημείο παρέμεινε για ώρα κλειστό μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.
Δείτε βίντεο
