Δύο από τα θύματα των αμερικανικών επιθέσεων σε βάρκες με ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα ίσως είναι από τρίτη χώρα
Υπό έρευνα από την αστυνομία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο οι καταγγελίες να είναι πολίτες της χώρας
Η αστυνομία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο διερευνά αν δύο πολίτες του κράτους της Καραϊβικής ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.
Αν και δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η επίθεση σκότωσε έξι «ναρκοτρομοκράτες» σε διεθνή ύδατα.
Ωστόσο, η αστυνομία του Τρινιντάντ δήλωσε ότι κάτοικοι του χωριού Λας Κούεβας ανέφεραν ότι οι δύο πολίτες βρίσκονταν στο βυθισμένο σκάφος, αλλά δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τον θάνατό τους. Ένας από τους δύο ήταν ένας 26χρονος ψαράς που σχεδίαζε να επιστρέψει στην Τρινιντάντ και Τομπάγκο έπειτα από τρεις μήνες που πέρασε με την οικογένειά του στη Βενεζουέλα.
Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε παρόμοιες επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, είναι απαραίτητες για την προστασία των ΗΠΑ από τα ναρκωτικά που διακινούνται λαθραία από τη Βενεζουέλα.
Σε απάντηση στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, ο Nicolás Maduro διέταξε την Τετάρτη τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών ασκήσεων και δήλωσε ότι κινητοποιεί τον στρατό, την αστυνομία και την πολιτοφυλακή για την υπεράσπιση της χώρας του.
