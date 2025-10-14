Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Έξι νεκροί 

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
«Το σκάφος συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας έξι επιβαίνοντες.
«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στη νότια Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει άλλα τέσσερα πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 21 ανθρώπων.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την πάταξη των καρτέλ ναρκωτικών για να επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.
🚨 BREAKING: President Trump confirms Secretary Hegseth ORDERED a kinetic strike this morning on narcoterrorists operating just off the shores of Venezuela— Nick Sortor (@nicksortor) October 14, 2025
Keep turning these vioIent trafflckers into ASH, President Trump 🔥
Trump wrote: “Under my Standing Authorities as… pic.twitter.com/dAGw3fxVfe
