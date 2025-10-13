Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης - Ο Μακρόν καλεί τα κόμματα να «εργαστούν για τη σταθερότητα»

Οι βουλευτές επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια, οι πολίτες βυθίζονται στην απάθεια, και η κοινωνία δείχνει έτοιμη να εκραγεί» αναφέρει το δημοσίευμα.Στο ίδιο μήκος κύματος ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηριακού ομίλου Euronext (ο οποίος διαχειρίζεται έξι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές)θύμισε ότι oρισμένες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν να «σφίξουν δραστικά το ζωνάρι» καθώς βυθίζονταν στην κρίση και κάλεσε το Σάββατο μέσω του ραδιοφώνου France Inter να ακολουθηθούν αυτά τα παραδείγματα.Έφερε ως υπόδειγμα τη δημοσιονομική πορεία της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, «μείωσαν μαζικά το χρέος τους» και τρεις εξ αυτών παρουσιάζουν σήμερα «πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα».